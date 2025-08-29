De no creer: Edson Álvarez vive dura situación en Fenerbahçe antes de hacer su debut

Edson Álvarez vive una dura situación antes de debutar con el Fenerbahçe, pues José Mourinho fue despedido del club. El mexicano anhelaba ser dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo y que, en primera instancia, corrió el rumor de que fue él quien lo convenció de llegar al futbol turco, aunque esa versión fue desmentida por el jugador que reveló el verdadero causante de ello .

José Mourinho no logró el objetivo que le planteó el club turco de clasificar a la Champions League 2025-2026 luego de perder ante Benfica de Portugal, por lo que Fenerbahçe disputará la Europa League en esta temporada. El entrenador fue despedido 2 días después del fracaso y antes del debut del mexicano .

@edsonalvarez Edson Álvarez se quedó sin entrenador antes de debutar con el Fenerbahçe, ya que José Mourinho fue despedido

Fenerbahçe anunció la salida del portugués a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. “Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Futbol desde la Temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, se lee en X.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/Fenerbahce/status/1961331437807763785

Los números de José Mourinho con el Fenerbahçe

José Mourinho llegó al Fenerbahçe en verano de 2024 tras firmar por 2 temporadas, las cuales no pudo cumplir ya que fue despedido al inicio de la segunda, cuando ya se habían disputado 3 jornadas de la Super Liga turca.

El portugués dirigió 62 partidos al frente del equipo de Turquía, de los cuales ganó 37, empató 14 y perdió 11. Cabe mencionar que Mourinho no conquistó ningún título con el equipo y su mayor logro fue clasificarlos a la Europa League.

¿Cuándo debutará Edson Álvarez con el Fenerbahçe?

El debut de Edson Álvarez con el Fenerbahçe aún es incierto, aunque hay rumores de que podría saltar al terreno de juego el sábado 30 de junio, cuando su equipo visite a Genclerbirligi en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Super Liga de Turquía.