¡Sale a la luz! Edson Álvarez revela el nombre de quién lo convenció en ir al Fenerbahce

El defensa mexicano Edson Álvarez, quien tiene menos de una semana en Turquía luego de firmar con el Fenerbahce de José Mourinho , ha revelado el nombre del personaje que terminó de empujarlo para fichar por este equipo.

Edson Álvarez, quien sigue perteneciendo al West Ham pues la negociación fue en calidad de préstamo, decidió darle un cambio a su carrera cuando había otros equipos también tras sus servicios, como el Inter, Porto o Borussia, pero el surgido en el América decidió irse a Turquía con el cuarto equipo en su carrera.

¿Quién fue el futbolista que llevó a Edson Álvarez al Fenerbahce de Turquía?

Edson Álvarez soltó hace apenas unas horas, la declaración que sus seguidores estaban esperando, todo esto en conversación con el mismo equipo turco.

Edson Álvarez acotó que fue su ex compañero Dusan Tadic, con quien conversó respecto al Fenerbahce, el país, la ciudad y lo que podría esperar, recibiendo solo comentarios positivos, que lo llevaron a aceptar la propuesta.

“Dusan Tadic y yo jugamos juntos en el Ajax. Me dio un poco más de información, sobre todo preguntándole sobre la ciudad, porque es muy importante para mi familia vivir aquí. Solo tenía cosas positivas que decir, lo que me dio aún más ganas de venir”, informó Edson Álvarez.

Explicó en que sabía y tenía contexto del equipo, pero esa conversación con ex compañeros, definió que esté bajo el mando de Mourinho.

“Claro, ya sabía lo grande que era este club antes de venir. Esto no es algo que solo se sepa en México. Todo el mundo conoce la magnitud del Fenerbahçe. Antes de llegar, hablé con algunos de mis ex compañeros”.

Edson Álvarez, ausente en Champions League con el Fenerbahce

Edson Álvarez, quedó fuera de la convocatoria de Fenerbahce para el compromiso ante el Benfica en la etapa de playoffs, lo que da un pase a la campaña 2025-2026.

Con pocos días, premura en los tiempos y la decisión de José Mourinho no tendrá actividad, pero se cree que para el 9 de septiembre enfrentando al Kayserispor, pueda tener el anhelado debut.