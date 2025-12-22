No era tenido en cuenta en Chivas, eligió irse y hoy es la gran figura de su equipo

Mientras Chivas se centra en las posibles bajas para el Clausura 2026 , mucho se habla de un futbolista que no era tenido en cuenta en el Guadalajara, eligió irse y hoy es la gran figura de su equipo, al cual llegó hace apenas 4 meses y con el que ya logró cosas muy importantes, ganándose el cariño de todos en el club y consiguiendo títulos.

Así como Gabriel Milito no le dio lugar en Chivas a una joya , tampoco él ni los anteriores entrenadores le dieron importancia a Ronaldo Cisneros, el centrodelantero que pasó a préstamo por muchos equipos hasta convertirse en figura de la Liga Deportiva Alajuelense y brillar dándole dos títulos a la institución ubicada en Costa Rica. Sin dudas, algo muy importante.

Ronaldo Cisneros en Chivas

El delantero centro de 28 años lleva apenas 4 meses en la institución de Costa Rica y ya ha demostrado que es capaz de ser importante para un equipo si le dan continuidad. Es que mientras Chivas lo cedió 4 veces y su último equipo en México fue el Querétaro, lo cierto es que el Alajuelense le dio lugar para que pueda mostrarse.

En un futbol menos competitivo que el de la Liga BBVA MX, Ronaldo Cisneros dejó en claro que puede ser un grandísimo jugador. De hecho, marcó goles tanto en la final de la Liga de Costa Rica como en la final de la Copa Centrocamericana de Clubes.

Los últimos 5 partidos de Ronaldo Cisneros 🇲🇽.

Los números de Ronaldo Cisneros en las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Ronaldo Cisneros con el Rebaño Sagrado son los siguientes:

Partidos jugados: 81

Encuentros disputados como titular: 30

Goles marcados: 11

Promedio de gol: 0.13

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y una roja

Títulos: 1 (Concachampions)

Los datos de Ronaldo Cisneros en Liga Deportiva Alajuelense

Siempre según las estadísticas del sitio mencionado, que se especializa en reunir datos de los futbolistas, las estadísticas de Ronaldo Cisneros con LD Alajuelense son las siguientes: