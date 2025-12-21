Este club fue rechazado por André Jardine, pero podría ser el próximo hogar de Martín Anselmi como DT

Martín Anselmi sigue sin equipo luego de no haber podido plasmar su idea de juego en el Porto. Tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, el entrenador argentino fue despedido de su cargo y, desde entonces, se encuentra sin trabajo. Sin embargo, en 2026 podría regresar a entrenar un club que intentó sacar a André Jardine del Club América, pero sin éxito.

Martín Anselmi, en el radar del futbol brasileño

Reportes internacionales mencionan que Martín Anselmi es uno de los siete nombres que el Botafogo tiene en carpeta para tomar las riendas del primer equipo. Davide Ancelotti, hijo del reconocido Carlo, terminó su etapa como entrenador del conjunto brasileño y, ahora, la directiva está en busca de un nuevo estratega. En este caso, el ex Cruz Azul sería una de las principales opciones .

Cabe destacar que Botafogo intentó el fichaje de Jardine luego de que el América obtuviera el tricampeonato al ganar el Apertura 2024. Sin embargo, el entrenador brasileño tomó la decisión de no dejar Coapa con la idea de disputar la Liga de Campeones de la Concacaf y, posteriormente, el Mundial de Clubes. Ahora, Anselmi podría ocupar la plaza que Jardine rechazó hace unos años.

La razón por la que Botafogo busca a Anselmi

Según Ge Ge Globo, medio brasileño, la directiva de Botafogo busca contratar al DT argentino porque tiene un buen manejo de juego ofensivo, faceta que llama mucho la atención en John Textor, máximo accionista de la institución brasileña. Lo cierto es que durante el inicio de la semana, Botafogo podría definir al sucesor de Ancelotti y Anselmi es uno de los candidatos más serios.

Martín Anselmi es un entrenador codiciado en Sudamérica

Además de Botafogo, estas últimas semanas, Anselmi ha recibido el interés de varios clubes de la región. Newell’s de Argentina es uno de ellos y quien el propio entrenador manifestó su deseo de dirigir a la ‘Lepra’ en un futuro. Mientras que, por otro lado, Universidad de Chile también tiene al argentino como principal opción para llegar al futbol chileno. Lo cierto es que Martín está muy cerca de volver a entrenar en 2026.