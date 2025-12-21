Fue una joya para México en 2025, Gabriel Milito no le dio lugar en Chivas, pero brillaría en el Clausura 2026

Chivas se prepara para ser un equipo totalmente nuevo en el Clausura 2026 y buscará pelear por el título de la Liga BBVA MX de la mano de Gabriel Milito. Si bien es cierto que el club cerró fichajes de gran importancia, jugadores como ‘Chicharito’ Hernández se convirtieron en las primeras salidas del Guadalajara . Gracias a ello, futbolistas jóvenes podrían tener revancha en el próximo torneo y ese es el caso de Hugo Camberos.

Hugo Camberos podría tener minutos con Chivas en 2026

El delantero de 18 años es una de las promesas más emocionantes del conjunto rojiblanco , habiendo destacado con la Selección Mexicana durante el Mundial Sub-20 celebrado este año en Chile. Pese a ello, el entrenador argentino no le ha dado los minutos suficientes durante el Apertura 2025 para que pueda brillar, pero esto cambiaría en 2026, pues Milito rechazó su salida de Chivas.

|MEXSPORT

Reportes indican que Toluca, el vigente campeón del futbol mexicano, preguntó por Camberos para llevárselo a préstamo. Sin embargo, la respuesta de la directiva rojiblanca fue contundente: el delantero no sale de Guadalajara. En este contexto, se espera que Hugo tenga mayor participación durante el Clausura 2026, pues Milito lo considera una pieza clave de recambio y, por qué no, ganarse la titularidad.

TE PUEDE INTERESAR:



El gran problema de Hugo Camberos en Chivas

Al juvenil de la Selección Mexicana se le ha atribuido una virtud que, a la vez, se ha transformado en su mayor problema: su versatilidad. Camberos puede jugar como carrilero, mediocampista y también como delantero. Si bien esto puede ser positivo, tampoco se le ha podido encontrar una posición fija dentro del campo de juego. No obstante, el cuerpo técnico de Chivas está trabajando para poder potenciar a Hugo de la mejor manera.

Hugo Camberos se encuentra en su mejor momento en Chivas

A pesar de ser joven, Camberos ha demostrado tener un potencial enorme durante el Mundial Sub-20. Esto le ha llevado a tener un valor de mercado de 2,5 millones de euros, según Transfermarkt, el precio más alto desde su debut en el primer equipo. Durante el Apertura 2025 disputó un total de 7 partidos, aunque no logró marcar ni asistir. Tampoco vio minutos en Liguilla frente a Cruz Azul.