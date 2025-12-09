El grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con valor de mercado más alto: nadie puede creer el precio

Se celebró el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se conoció el
fixture de la Selección Nacional de México
. Tras esto, se comenzaron a lanzar conjeturas y pronósticos de todo tipo. Hay grupos cuyas selecciones son de alto calibre y tienen valores de mercado altísimos.
Por ejemplo, el Grupo I integrado por Francia, Noruega, Senegal y el ganador de un repechaje intercontinental (Irak, Bolivia o Surinam) conforman el grupo con valor de mercado más alto de todos. Incluso, aunque solo se consideren a los 3 países que ya están clasificados y se deje afuera a cualquiera de los cuartos, alcanzan un precio altísimo.
La selección de Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, tiene una valoración de más de 1,200 millones de euros, según Transfermarkt. En tanto, la Noruega liderada por Erling Haaland vale más de 490 millones de euros. En tanto, la Senegal de Sadio Mané tiene un precio de más de € 410M. Total: más de 2 mil millones.