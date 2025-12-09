El grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con valor de mercado más alto: nadie puede creer el precio

Se celebró el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se conoció el fixture de la Selección Nacional de México . Tras esto, se comenzaron a lanzar conjeturas y pronósticos de todo tipo. Hay grupos cuyas selecciones son de alto calibre y tienen valores de mercado altísimos.

Por ejemplo, el Grupo I integrado por Francia, Noruega, Senegal y el ganador de un repechaje intercontinental (Irak, Bolivia o Surinam) conforman el grupo con valor de mercado más alto de todos. Incluso, aunque solo se consideren a los 3 países que ya están clasificados y se deje afuera a cualquiera de los cuartos, alcanzan un precio altísimo.

Francia y Mbappé en el Mundial 2026|Crédito: Mexsport

La selección de Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, tiene una valoración de más de 1,200 millones de euros, según Transfermarkt. En tanto, la Noruega liderada por Erling Haaland vale más de 490 millones de euros. En tanto, la Senegal de Sadio Mané tiene un precio de más de € 410M. Total: más de 2 mil millones.

TE PUEDE INTERESAR:



Los jugadores más caros de Francia para el Mundial 2026

Kylian Mbappé (delantero centro, 26, Real Madrid): 180 millones de euros

Michael Olise (extremo derecho, 23, Bayern Múnich): 130 millones de euros

William Saliba (defensa central, 24, Arsenal): 90 millones de euros

Hugo Ekitiké (delantero centro, 23, Liverpool): 85 millones de euros

Bradley Barcola (extremo izquierdo, 23, PSG): 70 millones de euros

Los jugadores más caros de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA

Erling Haaland (delantero centro, 25, Manchester City): 200 millones de euros

Jørgen Strand Larsen (delantero centro, 25, Wolverhampton Wanderers): 40 millones de euros

Antonio Nusa (extremo izquierdo, 20, RB Leipzig): 28 millones de euros

Alexander Sørloth (delantero centro, 30, Atlético de Madrid): 25 millones de euros

Oscar Bobb (extremo derecho, 22, Manchester City): 25 millones de euros

Los futbolistas más costosos de Senegal para la Copa del Mundo 2026

Sadio Mané, jugador de Senegal.

Nicolas Jackson (delantero centro, 24, Bayern Múnich): 50 millones de euros

Iliman Ndiaye (extremo derecho, 25, Everton): 45 millones de euros

Ismaïla Sarr (extremo derecho, 27, Crystal Palace): 35 millones de euros

Pape Matar Sarr (mediocentro, 23, Tottenham Hotspur): 35 millones de euros

Lamine Camara (mediocentro, 21, AS Mónaco): 30 millones de euros

El fixture del Grupo I, el más caro del Mundial 2026

Fecha 1 – Martes 16/06

Francia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium

Repechaje 2 vs. Noruega – Boston Stadium

Fecha 2 – Lunes 22/06

Francia vs. Repechaje 2 – New York / New Jersey Stadium

Noruega vs. Senegal – Philadelphia Stadium

Fecha 3 – Viernes 26/06