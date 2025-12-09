deportes logo
El grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con valor de mercado más alto: nadie puede creer el precio

Esas selecciones combinadas forman un valor de más de 2 mil millones de euros para el Mundial

Mundial México 2026
Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Se celebró el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se conoció el fixture de la Selección Nacional de México . Tras esto, se comenzaron a lanzar conjeturas y pronósticos de todo tipo. Hay grupos cuyas selecciones son de alto calibre y tienen valores de mercado altísimos.

Por ejemplo, el Grupo I integrado por Francia, Noruega, Senegal y el ganador de un repechaje intercontinental (Irak, Bolivia o Surinam) conforman el grupo con valor de mercado más alto de todos. Incluso, aunque solo se consideren a los 3 países que ya están clasificados y se deje afuera a cualquiera de los cuartos, alcanzan un precio altísimo.

Fecha y hora exacta del primer partido de Francia y Mbappé en el Mundial 2026
Francia y Mbappé en el Mundial 2026|Crédito: Mexsport

La selección de Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, tiene una valoración de más de 1,200 millones de euros, según Transfermarkt. En tanto, la Noruega liderada por Erling Haaland vale más de 490 millones de euros. En tanto, la Senegal de Sadio Mané tiene un precio de más de € 410M. Total: más de 2 mil millones.

Los jugadores más caros de Francia para el Mundial 2026

  • Kylian Mbappé (delantero centro, 26, Real Madrid): 180 millones de euros
  • Michael Olise (extremo derecho, 23, Bayern Múnich): 130 millones de euros
  • William Saliba (defensa central, 24, Arsenal): 90 millones de euros
  • Hugo Ekitiké (delantero centro, 23, Liverpool): 85 millones de euros
  • Bradley Barcola (extremo izquierdo, 23, PSG): 70 millones de euros

Los jugadores más caros de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA

Noruega goleada Moldavia Haaland

  • Erling Haaland (delantero centro, 25, Manchester City): 200 millones de euros
  • Jørgen Strand Larsen (delantero centro, 25, Wolverhampton Wanderers): 40 millones de euros
  • Antonio Nusa (extremo izquierdo, 20, RB Leipzig): 28 millones de euros
  • Alexander Sørloth (delantero centro, 30, Atlético de Madrid): 25 millones de euros
  • Oscar Bobb (extremo derecho, 22, Manchester City): 25 millones de euros

Los futbolistas más costosos de Senegal para la Copa del Mundo 2026

Doblete de Sadio Mané
Sadio Mané, jugador de Senegal.

  • Nicolas Jackson (delantero centro, 24, Bayern Múnich): 50 millones de euros
  • Iliman Ndiaye (extremo derecho, 25, Everton): 45 millones de euros
  • Ismaïla Sarr (extremo derecho, 27, Crystal Palace): 35 millones de euros
  • Pape Matar Sarr (mediocentro, 23, Tottenham Hotspur): 35 millones de euros
  • Lamine Camara (mediocentro, 21, AS Mónaco): 30 millones de euros

El fixture del Grupo I, el más caro del Mundial 2026

Fecha 1 – Martes 16/06

  • Francia vs. Senegal – New York / New Jersey Stadium
  • Repechaje 2 vs. Noruega – Boston Stadium

Fecha 2 – Lunes 22/06

  • Francia vs. Repechaje 2 – New York / New Jersey Stadium
  • Noruega vs. Senegal – Philadelphia Stadium

Fecha 3 – Viernes 26/06

  • Noruega vs. Francia – Boston Stadium
  • Senegal vs. Repechaje 2 – Toronto Stadium.
