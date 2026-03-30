¡NO ES BROMA! Barcelona golea 3-0 al Real Madrid en El Clásico

El Barcelona Femenil dio otro golpe de autoridad en la Liga Española femenil tras imponerse con claridad 3-0 al Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano, un resultado que lo deja muy cerca de conquistar su séptimo título consecutivo y reafirmar su dominio en el campeonato doméstico.

El conjunto catalán marcó diferencias desde los primeros minutos con un estilo ofensivo y una posesión abrumadora. El dominio territorial fue evidente y las oportunidades comenzaron a aparecer con naturalidad ante un equipo merengue que apostó por resistir y buscar opciones aisladas a través de la velocidad de Linda Caicedo.

Barcelona dominó todo el juego

El marcador se abrió en el minuto 18 gracias a un disparo de Ona Batlle que terminó desviándose en la defensa rival, dejando sin opciones a la guardameta Misa Rodríguez. A partir de ese momento, el control azulgrana fue total. Alexia Putellas amplió la ventaja con una definición precisa que confirmó la superioridad visitante, mientras que un autogol de Lakrar terminó por sentenciar un Clásico que nunca pareció estar en riesgo.

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A pesar del marcador, la arquera madridista, Misa Rodríguez fue una de las figuras del encuentro al evitar una diferencia mayor con intervenciones oportunas frente a intentos de jugadoras como Claudia Pina, Irene Paredes y Vicky López, quienes mantuvieron la presión ofensiva hasta el cierre.

Con esta victoria, el Barcelona amplió su ventaja a 13 puntos sobre el conjunto madridista como su perseguidor inmediato cuando restan 18 unidades por disputarse. El panorama ahora es claro, si el Real Madrid no logra ganar en su próximo compromiso y las blaugranas cumplen en casa, el título podría definirse en cuestión de días.

El dominio del Barcelona no solo se mantiene, sino que amenaza con extender una era que ya se perfila como una de las más exitosas en la historia del futbol femenil europeo.

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