¡CONFIRMADO! El futbolista que regresará al Real Madrid

El Real Madrid ya encamina uno de los movimientos de cara a la próxima temporada. Se trata del regreso de Nico Paz, el argentino, quien actualmente milita en el Como de la Serie A y ha destacado con grandes actuaciones que habrían convencido a la directiva merengue de mantenerlo dentro de su proyecto a futuro.

El joven mediocampista ha ganado protagonismo en Italia gracias a su regularidad y a su aporte ofensivo. Durante la presente campaña suma 10 goles y 6 asistencias en 25 partidos, cifras que han sido clave para que su equipo se mantenga en los puestos de la parte alta de la tabla. Ese rendimiento ha provocado que deje de ser visto solo como una promesa para convertirse en una opción real para el primer equipo.

La cláusula que favorece al Real Madrid

Uno de los factores que facilita su posible regreso es la cláusula de recompra que el club madrileño mantiene sobre el futbolista, fijada en una cifra cercana a los 9 millones de euros. Pese ya tener un valor de mercado de 65 millones, esta condición permite recuperar al jugador sin entrar en negociaciones complejas ni competir directamente con otros clubes interesados en su fichaje.

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Dentro del entorno madridista consideran que su perfil encaja con la estrategia de rejuvenecer el mediocampo con futbolistas de proyección y calidad técnica. Su visión de juego, capacidad para llegar al área y habilidad para definir desde media distancia lo convierten en una alternativa atractiva para fortalecer la zona ofensiva del equipo.

Aunque el movimiento aún no se considera cerrado, la intención de traerlo de vuelta es cada vez más firme. El Real Madrid seguirá evaluando su evolución en el cierre de temporada antes de tomar una decisión definitiva que podría marcar el inicio de una nueva etapa para uno de los talentos más prometedores del futbol argentino.

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