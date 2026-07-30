No es el Estadio Banorte: donde jugará Club América su partido más importante del semestre

Mientras André Jardine está goleando en su nuevo equipo, el Club América batalla con los refuerzos. Caso contrario es el que pasa el equipo femenil, pues viene de ganar 3 títulos en los últimos meses. Si bien su casa es el Estadio Banorte, el conjunto tendrá una sede alterna donde jugará su partido más importante del semestre.

Club América Femenil informó a través de un comunicado que durante el Apertura 2026 jugará en la Cancha Centenario que se ubica en las instalaciones de Coapa, donde entrena el conjunto, al igual que el varonil, que ya tiene en carpeta a 2 uruguayos como prospectos de refuerzos.

Club América Femenil jugará en la Cancha Centenario que se ubica en las instalaciones de Coapa.|Club América Femenil

"El 16 de agosto, el Nido de Coapa, lugar en el que cada día las Águilas se preparan para seguir escribiendo capítulos de éxito en el futbol femenil, se vestirá de fiesta para recibir su primer partido del Apertura 2026 en la Cancha Centenario, la cual también se renueva para que la afición pueda acompañar de manera más cercana y exclusiva al conjunto azulcrema", se lee en el comunicado.

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Las renovaciones de la sede alterna del Club América

El conjunto de Coapa debutará en casa en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil el 16 de agosto en la Cancha Centenario, complejo que tuvo un incremento del aforo y una nueva zona exclusiva, así como la habilitación de espacios adicionales para hacer más placentera la experiencia de los aficionados que se den cita a ver jugar a las recientes campeonas.

Cabe mencionar que el sábado 8 de agosto, las Águilas festejarán con su afición la obtención del histórico tricampeonato en el Estadio Banorte.

El histórico tricampeonato del Club América

En menos de 2 meses, América Femenil conquistó un histórico tricampeonato. El primer título que levantó fue el del Clausura 2026. Posteriormente, se proclamó monarca de la Copa de Campeonas de la Concacaf. Finalmente, en días recientes, obtuvo el trofeo de Campeón de Campeonas 2026 tras derrotar a Tigres.