Club América tiene en carpeta a dos uruguayos como refuerzos para el Apertura 2026

Club América todavía no se retira del mercado de fichajes. Luego de anunciar la contratación de Óscar Perea para reforzar su ataque, la directiva del conjunto azulcrema busca alternativas para mejorar la calidad de otros sectores del campo de juego. En este contexto, la información indica que las Águilas tienen el objetivo de reforzar su mitad de cancha con dos jugadores uruguayos.

Criticado por sus aficionados ante la falta de nuevos jugadores dentro de la plantilla azulcrema, la directiva ha emprendido búsqueda de refuerzos a pesar de ya tener al colombiano Perea entrenando en Coapa. En este sentido, diversos reportes apuntan a que el América intentará el fichaje de Thiago Helguera y Agustín Amado, dos mediocampistas de perfil completamente distintos entre sí.

Quién es Thiago Helguera, uno de los mediocampistas apuntados por el América

Thiago Helguera, jugador de Uruguay

Los reportes señalan que el caso de Helguera es el más avanzado. Con apenas 20 años de edad, el futbolista charrúa puede desempeñarse como pivote, mediocentro defensivo o interior. Se formó en las categorías inferiores de Nacional de Montevideo y fue transferido al Sporting Braga en 2024, teniendo su primera experiencia en el futbol de Europa.

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Posteriormente, jugó cedido para el Mirandés de España y también ha representado a la Selección de Uruguay en las categorías juveniles. Todo parece indicar que Helguera es el jugador elegido para rellenar el hueco que dejó Rodrigo Dourado, mediocampista defensivo brasileño que partió hacia los Bravos de Juárez luego de recibir el visto negativo por parte de Guillermo Almada.

Quién es Agustín Amado, otro de los apuntados por el América

Agustín Amado, jugador de Boston River

A diferencia de su compatriota, Amado es un mediocampista central con mayor vocación ofensiva, capaz de hacerse cargo de la generación de juego del equipo y ocupar posiciones más adelantadas, llegando al borde del área. El uruguayo de 25 años comenzó su trayectoria profesional en Fénix y también tuvo su estreno en el Viejo Continente.

Jugó para el Versailles de Francia y desde septiembre del año 2023 pertenece a las filas del Boston River, equipo donde ha encontrado la mayor regularidad jugando en la Primera División de Uruguay. Es posible que el América contemple a Amado como una alternativa a la salida de Jonathan dos Santos, quien anunció su retiro del futbol semanas atrás.