Ya no es España, el posible nuevo destino de Memo Ochoa es inimaginable para cualquier futbolista

La Selección Mexicana está lista para enfrentar a Japón esta noche en el marco de partido amistoso y sin la presencia de Guillermo Ochoa, portero que ya recibió un mensaje por parte de Javier Aguirre , seleccionador del equipo nacional. En estos momentos, el ‘Memo’ se encuentra sin equipo tras terminar contrato con el AVS Futebol y, si sueña con jugar el Mundial 2026, tendrá que encontrar nuevo club cuanto antes. Para sorpresa de muchos, su destino en Europa podría ser muy exótico.

Según diversos reportes, Ochoa está evaluando si jugar en Grecia o en Rusia, dos ligas europeas que aún tienen el mercado de fichajes abierto. Entre los equipos interesados se encuentran: el Panserraikos (Grecia) y el FK Sochi (Rusia). Con poco tiempo para tomar una decisión, el ‘Memo’ afirmó que quiere continuar jugando en Europa y estos dos destinos son los más realistas para el portero mexicano. Por otro lado, el amistoso entre México y Japón será transmitido de forma gratuita por TV Azteca .

Cabe destacar que el canterano del América estuvo muy cerca de firmar con el Burgos FC de España, pero la operación se cayó sobre la hora. Si bien es cierto que le han sugerido regresar a México, el ‘Memo’ Ochoa no tiene intenciones de abandonar Europa, ya que prioriza la calidad de vida del Viejo Continente. Sin embargo, el portero busca un equipo donde se le exija cada semana, con escenarios hostiles y desplazamientos largos.

¿Qué necesita Guillermo Ochoa para jugar el Mundial 2026 con México?

Dicho por el propio ‘Vasco’ Aguirre, el ‘Memo’ debe conseguir un nuevo equipo si desea estar presente en el Mundial 2026. Para el seleccionador de México, el portero de 40 años no se encuentra en forma y, sin equipo, no será llamado por Aguirre. “Lo de las seis Copas del Mundo, yo no regalo nada, esa es la verdad”, fue lo que expresó el timonel en conferencia de prensa.

“Si Memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo, sé que tiene ofertas y las está valorando”, agregó Aguirre. Serán días cruciales para Ochoa, quien sueña con jugar su última Copa del Mundo con México el año próximo.