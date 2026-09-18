¡NO FALLÓ! Óscar Estupiñán engaña a Nahuel Guzmán y abre el marcador desde el manchón penal
El ariete colombiano canjeó de buena manera la pena máxima y puso arriba a los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez ante los Tigres.
Disparo contundente de Óscar Estupiñán desde los 11 pasos para abrir el marcador entre los Bravos de Juárez ante los Tigres UANL en la frontera norte del país. El ariete colombiano no titubeó en el área chica y puso el primero del juego ante un experimentado Nahuel Guzmán.