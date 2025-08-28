ÚLTIMA HORA: Las SORPRESAS de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur

La Selección Mexicana de Futbol encarará una doble fecha FIFA muy importante contra dos rivales asiáticos de jerarquía; Corea del Sur y Japón. Para estos cotejos, Javier Aguirre dio a conocer su lista de 25 jugadores entre los que hay varias sorpresas como la del argentino naturalizado mexicano; Germán Berterame.

El ‘Vasco’ echó mano de varios de sus jugadores de confianza como lo son Edson Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes y Johan Vásquez, pero también citó a futbolistas que no teníamos tan en el radar de Selección Mexicana a esta altura y con el tiempo encima frente al Mundial 2026.

Las sorpresas en la convocatoria de México

Carlos Moreno - Portero de Pachuca

Juan Sánchez Purata - Defensa de Tigres

Diego Lainez - Defensa de Tigres

Hirving Lozano - Delantero de San Diego FC

Germán Berterame - Delantero de Rayados

Cabe destacar la ausencia de Francisco Guillermo Ochoa, el experimentado arquero mexicano aún no encuentra equipo y se rumora un posible retiro del futbol profesional. Por otro lado, el regreso del ‘Chucky’ también ilusiona a los seguidores de nuestro país ya que recuperó sensaciones en la Major League Soccer.

Partidos por TV Azteca

Recuerda que podrás seguir tanto el partido con Corea del Sur como el de Japón con el mejor equipo de transmisión en la señal de Azteca Siete, Azteca Deportes Network y la app de Azteca Deportes. El sábado 6 de septiembre será el cotejo contra los nipones y tres días después se verán las caras contra los coreanos, ambas naciones ya tienen su boleto para el Mundial 2026.