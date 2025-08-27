Vale 10 millones, pero vive un calvario en la Premier League: la dura actualidad de Julián Araujo

Julián Araujo vive un calvario en la Premier League con el Bournemouth, pues en su primer partido después de meses quedó eliminado en la Segunda Ronda de la Carabao Cup. El mexicano que tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros (217.6 millones de pesos) no la está pasando bien en Inglaterra, pues ya consumó su primer fracaso y expulsión de la temporada. Por lo anterior, un ex entrenador de Chivas buscará ficharlo .

El seleccionado mexicano disputó los 90 minutos del partido que perdió su equipo 2-0 ante Brentford, después de no hacerlo desde mayo, cuando jugó su último encuentro . El lateral izquierdo tuvo un desempeño regular, pues según el periodista Julián Araujo este fue su rendimiento en el encuentro:



1 intercepción

87% de pases precisos

Dio por buenos 2 de 3 pases largos

Ganó la mitad de sus duelos, tanto aéreos como a ras de campo

2 despejes

Julián Araujo Julián Araujo no ha debutado en la nueva temporada de la Premier League y quedó eliminado de la Carabao Cup

Araujo poco pudo hacer para revertir el marcador y, debido a la desesperación, cometió una falta para ganarse la doble amarilla e irse expulsado en el tiempo agregado, ya para finalizar el encuentro. Por lo anterior, la plataforma Sofascore le dio una calificación de 6.1

Julián Araujo y su dura realidad en la Premier League

Julián Araujo llegó a la Premier League en verano de 2024 y desde entonces vive un calvario, pues no es tomado en cuenta por el equipo. Prueba de ello, el último partido que disputó fue el 20 de mayo de este año, cuando ingresó de cambio al minuto 69 en el duelo ante Manchester United.

Araujo solo ha jugado 13 encuentros, contando el de la Carabao Cup, pero no ha visto actividad en el inicio de la Premier League, en la que su equipo marcha en la novena posición con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota en las 2 jornadas que van.

El mexicano, que pertenece al Club Barcelona, buscaría salir para sumar más minutos y seguir siendo tomado en cuenta por Javier Aguirre en la Selección Mexicana, a fin de ser uno de los elegidos que acudan al Mundial de 2026.