La razón por la que Neymar no será convocado por Brasil

El astro brasileño Neymar Jr. enfrenta otro problema físico que podría dejarlo fuera de la convocatoria de la Selección Brasileña para las cruciales eliminatorias mundialistas frente a Chile y Bolivia. El Santos confirmó este domingo que su jugador más reconocido padece de un edema muscular en el muslo derecho, tras sentir molestias durante los entrenamiento de la semana.

El atacante, de 33 años, deberá someterse a tratamiento durante al menos siete días o más, ya que puede complicar su disponibilidad para el partido ante el Fluminense el próximo fin de semana, y probablemente más para los compromisos con el combinado sudamericano. El técnico Carlo Ancelotti dará a conocer su lista en los próximos días, en medio de la incertidumbre sobre el estado de salud del exjugador del Barcelona y PSG.

Una lesión más y van...

Esta nueva lesión se suma a una lara lista de problemas físicos que han marcado los últimos años de la carrera del astro carioca. Solo en el 2023, Neymar enfrentó múltiples periodos de baja, incluyendo una grave lesión de ligamentos que lo mantuvo fuera de las canchas por más de un año, lo que lo llevó a tener una pequeña cantidad de partidos con el Al-Hilal en Arabia Saudita.

Aunque el extremo cumple actualmente una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, su presencia en la Verdeamarela es considerada clave debido a su protagonismo y liderazgo de cara al Mundial del 2026. La afición espera con ansias la decisión final de Ancelotti, quien deberá decidir si arriesga o no a una de sus estrella en estos encuentro de vital importancia.

Mientras tanto, el Santos sigue lidiando con la fragilidad física de su principal figura, en una temporada donde el equipo lucha por alejarse de los puestos de descenso en el Brasileirão.

