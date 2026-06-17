VIDEO: no se vio esto que hizo Cristiano Ronaldo al finalizar el partido contra RD Congo

El debut oficial de la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluyó con un resultado sorpresivo y un clima de extrema tensión tras el empate ante la República Democrática del Congo en Houston. Tal es así que una vez finalizado el encuentro, se lo observó a Cristiano Ronaldo muy preocupado irse cabizbajo del terreno de juego y esto generó preocupación entre los fanáticos del astro portugués.

Cristiano Ronaldo se va del campo muy cabizbajo por el empate de Portugal vs Congo en el mundial y agradece a la gente por el apoyo en Houston. pic.twitter.com/gWu1aVBnyN https://t.co/QGYTsGa7Tk — MT2 (@madrid_total2) June 17, 2026

El representativo europeo no logró sostener la ventaja inicial y terminó por ceder un empate uno a uno frente al combinado de la República Democrática del Congo en la primera fecha del Grupo K. Esto fue lo que generó el malestar de Ronaldo, quien no tuvo grandes intervenciones a lo largo del encuentro. El conjunto dirigido por Roberto Martínez se mostró pasivo en grandes trayectos del partido.

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Tras empatar con RD Congo, esto viene para Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto portugués dejó sensaciones encontradas en su debut y ahora deberá ir por la clasificación en los próximos dos encuentros del Grupo K. Cabe remarcar que, además de RD Congo, este grupo lo integran Colombia y Uzbekistán, que estarán jugando por la noche en Ciudad de México. Portugal enfrentará en la fecha 2 a Uzbekistán el próximo martes 23 de junio para luego cerrar su participación en la fase de grupos contra Colombia el sábado 27 de junio.

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

De no lograr una victoria ante Uzbekistán en la segunda jornada, la participación de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ correría serios riesgos ya que le quedaría Colombia en la última fecha, en los papeles el rival más complicado del grupo. La gran fanaticada de CR7 se mantendrá en vilo estos días hasta el segundo partido de Portugal.