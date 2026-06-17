IMPARABLE: Estos fueron TODOS los goles que metió Cristiano Ronaldo en Mundiales

Cristiano Ronaldo comenzó a transitar su sexta justa mundialista con el debut del Seleccionado de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la República Democrática del Congo y así el killer inicia un nuevo desafío en donde ya sabe lo que es marcar goles. Tras iniciar en Alemania 2006 su recorrido en mundiales, Ronaldo llega a este certamen con 8 goles en su haber.

Cristian Ronaldo abraza a su entrenador Roberto Martínez en Portugal.|Alexander Hassenstein/Getty Images

Cristiano Ronaldo ha disputado, con la edición actual, 6 veces la Copa Mundial de la FIFA™: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En total, suma 23 partidos mundialistas con Portugal y 8 goles, destacando que marcó goles en todas las justas mundialistas que ha disputado anteriormente.

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Los goles de Cristiano Ronaldo en cada edición de la Copa Mundial de la FIFA™

Las ocho anotaciones que registra el astro portugués comenzaron hace 20 años, ya que su primer gol llegó en Alemania 2006 frente a Irán. Ya en Sudáfrica 2010 solo marcó un tanto ante Corea del Norte y en Brasil 2014 logró marcar un tanto ante Ghana en un torneo complicado para Portugal.

Su actuación más brillante llegó en Rusia 2018 ya que firmó cuatro goles, incluyendo un triplete memorable ante España y otro tanto decisivo contra Marruecos. Por último, en Qatar 2022 convirtió en el debut frente a Ghana, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar en cinco citas mundialistas distintas. Ahora, Cristiano buscará superarse a sí mismo y anotar nuevamente en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.