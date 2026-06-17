Jugó en el Real Madrid, fue campeón del mundo y ahora dirigirá a Uzbekistán en el Mundial 2026

Uzbekistán hará su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante la jornada de hoy contra Colombia en el Estadio Ciudad de México con el histórico Fabio Cannavaro como estratega. El exdefensor italiano cuenta con una gran trayectoria como jugador, siendo campeón del mundo en 2006 y ahora se destaca también como entrenador con una carrera que comenzó por el año 2014.

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El exdefensor central construyó una carrera deportiva de gran trascendencia que incluyó su paso por instituciones de élite como el Real Madrid, Juventus, Inter de Milán, Nápoli, entre otros. La obtención de la Copa Mundial de la FIFA™ en Alemania 2006 como futbolista profesional representó su máximo galardón personal dentro de las canchas, título que lo llevó a ser premiado como el mejor jugador del mundo ganando el Balón de Oro ese mismo año. Ahora, intentará dar el golpe en el debut de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Colombia.

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De jugador a entrenador, el camino Fabio Cannavaro hasta llegar a Uzbekistán

Fabio Cannavaro comenzó su faceta como director técnico en 2014 en los banquillos del Guangzhou Evergrande de la Superliga de China, donde dirigió un total de 126 compromisos acumulando 73 victorias, 22 empates y 31 derrotas antes de su salida de la institución.

Posteriormente tuvo un breve paso por el Tianjin Quanjian, donde sumó 24 triunfos en un total de 42 partidos disputados bajo su dirección. Por último, antes de incorporarse al seleccionado de Uzbekistán, Cannavaro tuvo un paso por el Udinese Calcio en la Serie A de Italia que finalizó con un saldo de dos victorias, tres empates y una sola caída en seis juegos dirigidos.

En 2025 fue designado como estratega principal del seleccionado de Uzbekistán, con el objetivo de hacer un buen papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde iniciará su camino hoy frente a Colombia por el Grupo K.