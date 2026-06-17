Cuándo es el próximo partido de Portugal: la oportunidad que tiene Cristiano Ronaldo de anotar

Cristiano Ronaldo debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin goles ante la República Democrática del Congo, por lo que el astro portugués contará con su próximo partido ante la Selección de Uzbekistán.

El astro portugués contará con una gran oportunidad para poder anotar su primer gol ante Uzbekistán, la cual se encuentra en el lugar número 50 dentro del Ranking de la FIFA. El encuentro se disputará el martes 23 de junio desde las 11 hs.

Cristiano Ronaldo entrenando con Portugal|Credito: @cristiano / Instagram

El rol de Cristiano Ronaldo en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Portugal salió sorprendida en su debut tras empatar 1 a 1 ante la República Democrática del Congo. Cristiano Ronaldo logró disputar los 90 minutos del encuentro dejando un registro de 3 disparos, 19 pases precisos y 6 carreras.

La jugada más clara que contó el astro portugués fue en un gran centro de Francisco Conceição al minuto 73 para dejarle una oportunidad de gol clara. Sin embargo, CR7 no contó con la rápida reacción ante la defensa congoleña, la cual terminó por bloquear su disparo.

TE PUEDE INTERESAR:



Cristiano Ronaldo enfrentará por primera vez a Uzbekistán

La Selección de Portugal buscará su primera victoria del certamen mundialista ante Uzbekistán, abriéndose una nueva página en la historia entre ambas selecciones debido a que el cuadro lusitano nunca se ha enfrentado contra la selección asiática.

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

Cabe mencionar que Uzbekistán se encuentra dirigido por la leyenda Fabio Cannavaro, el cual hizo historia al clasificar a la selección a una Copa Mundial de la FIFA™por primera vez en su historia. En ese sentido, Cristiano Ronaldo buscará romper la sequía de cinco partidos consecutivos en una justa mundialista sin anotar.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes. Contamos con 32 partidos, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana en fase de grupos, así como otros partidos de la fase de grupos, de eliminación y la gran final.

