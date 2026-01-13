No solo Marcelo Flores: las 6 joyas que ya brillan en el Clausura 2026

La primera jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trajo consigo algunas actuaciones sorpresivas que ya están dando que hablar entre los aficionados. Más allá de Marcelo Flores, que se llevó toda la atención por su doblete ante Atlético de San Luis, otros jóvenes talentos también tuvieron participaciones destacadas en sus equipos.

1- Marcelo Flores: acaparó los reflectores el pasado fin de semana entre los jóvenes talentos de la Liga BBVA MX y no es para menos. El mexico-canadiense de 22 años marcó por duplicado ante los Potosinos y le dio la victoria 2-1 a Tigres UANL como visitante. "Creo que en este semestre va a dar un paso importante", señaló Guido Pizarro tras su actuación.

Las otras joyas que se lucieron en el comienzo del Clausura 2026

2- Amaury Morales: El gran nivel de Flores opacó a otras promesas del futbol mexicano que también demostraron su potencial en la primera jornada del Clausura 2026, como el caso de Amaury Morales de 20 años . Si bien estuvo sólo 13 minutos en cancha, el futbolista de Cruz Azul se las ingenió para darle una asistencia a Agustín Palavecino en los últimos instantes del partido (su equipo cayó 2-1).

3- Iker Fimbres: también logró hacerse notar en poco tiempo. Pese a que jugó menos de 20 minutos para Rayados de Monterrey ante Toluca, protagonizó una jugada clave: fue derribado dentro del área, lo que le valió un penal a su equipo en el final. Sin embargo, Hugo González le contuvo el disparo a Sergio Canales.

4- Denzell García: otra promesa que se hizo notar, pues sigue afianzándose como uno de los grandes mediocampistas defensivos de la Liga BBVA MX y lo demostró una vez más en el partido más reciente de Juárez. Allí, disputó los 90 minutos y aportó una asistencia para el triunfo 2-1 sobre Mazatlán.

|Instagram @denzellgarcia_5

5- Hormiga González: Después de cerrar la Fase Regular como campeón de goleo en el Apertura 2025, Armando González se hizo notar desde temprano en este Clausura 2026. La Hormiga fue titular en la victoria 2-0 de Chivas ante Pachuca y, para no perder la costumbre, aportó un gol.

6- Brian Gutiérrez: Por último, aunque no menos importante, está el caso de otro jugador del Rebaño Sagrado como lo es Brian Gutiérrez. En su primer partido oficial en Guadalajara, el estadounidense naturalizado mexicano fue titular en el equipo de Gabriel Milito y respondió de la mejor forma, al dar una asistencia.