Noruega, ¿el caballo negro del Mundial 2026? La marca que ni Argentina, Francia o España tienen

Tuvieron que pasar 28 años para que la Selección de Noruega volviera a calificar un evento de esta magnitud, y un aspecto llamativo es que el cuadro liderado por Erling Haaland llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con una marca que la coloca dentro de la élite.

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Por increíble que parezca, Noruega cuenta con un récord que selecciones como Argentina, Francia, Alemania o España, las últimas campeonas, no tienen. Ante ello, luce interesante conocer de qué se trata y por qué los noruegos pueden ser el caballo negro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál es la marca con la que Noruega llega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

Contrario a lo que se pensaba, Noruega es la única Selección a nivel mundial que cuenta con una marca positiva ante Brasil. De hecho, en los cuatro duelos disputados entre ambos los europeos suman dos triunfos y dos empates, destacando la victoria obtenida en el Mundial de Francia 1998.

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¿Cómo llega Noruega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

Una de las razones por las que Noruega pinta para ser el caballo negro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 parte del hecho de haber tenido una clasificación invicta en el Grupo I correspondiente a la UEFA, misma en donde registraron ocho victorias en ocho duelos disputados, mandando a Italia a la zona de repechaje.

Además, Noruega cuenta con una generación dorada que es liderada por Erling Haaland, jugador del Manchester City, así como ochos jugadores como Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusan, Julian Ryerson y Alexander Sorloth, por citar algunos ejemplos.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está Noruega?

Noruega forma parte del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A continuación, los días y horarios de sus respectivos juegos: