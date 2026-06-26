CONFIRMADO el complicado rival de la Noruega de Erling Haaland para los dieciseisavos del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue definiendo cruces sumamente atractivos, y uno de los más llamativos ya quedó confirmado: Noruega se enfrentará a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

El conjunto liderado por Erling Haaland no logró cerrar de buena manera su participación en el Grupo I, luego de ser goleado 4-1 por Francia en la última jornada. Los noruegos llegaban con la ilusión de pelear por el liderato, pero el poder ofensivo francés terminó marcando una diferencia brutal.

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Pese a la dura derrota, Noruega ya había hecho el trabajo en sus primeros dos encuentros y eso le permitió asegurar su boleto a la fase eliminatoria.

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¿Cómo llega Noruega al cruce contra Costa de Marfil?

La selección escandinava ha sido una de las revelaciones ofensivas del torneo. En su debut aplastó 4-1 a Irak, y posteriormente venció 3-2 a Senegal en un partidazo que confirmó su clasificación.

Gran parte del protagonismo ha recaído en Erling Haaland, quien está viviendo un Mundial espctacular. El delantero del Manchester City suma cinco goles en tres partidos, consolidándose como uno de los máximos romperredes del torneo.

Además de Haaland, Noruega ha mostrado una versión muy sólida en ataque gracias al talento de Martin Odegaard, la intensidad de Sorloth y la velocidad de Antonio Nusa. Su gran pendiente sigue siendo la defensa: contra Francia quedó claro que sufre demasiado cuando lo obligan a correr hacia atrás.

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Costa de Marfil llega como un rival incómodo

Del otro lado estará una selección marfileña que llega con mucha confianza. Costa de Marfil avanzó como segundo del Grupo E, tras vencer 1-0 a Ecuador, caer dramáticamente 2-1 ante Alemania al 90+4, y cerrar con triunfo 2-0 sobre Curazao, con doblete de Nicolas Pépé.

Los africanos combinan físico, velocidad y experiencia. Futbolistas como Franck Kessié, Amad Diallo y Nicolas Pépé pueden complicar a cualquier defensa.

En el papel, Noruega parte como ligera favorita por el momento de Haaland, pero Costa de Marfil tiene todo para convertir esta serie en una auténtica batalla.