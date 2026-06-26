Ni te imaginas a quién se enfrentaría Portugal si no le gana a Colombia

Portugal y Colombia se verán las caras este sábado 27 de junio desde las 5:30 p.m. (tiempo del Centro de México) para definir al líder del Grupo K. Lo que tiene que saber el equipo liderado por Cristiano Ronaldo es que puede haber muchísima diferencia con sus rivales desde 16avos hasta cuartos de final con respecto a si gana o si no logra la victoria.

El camino del país que gane el Grupo K parece mucho más accesible que el del que termina segundo. Por eso, Cristiano Ronaldo no solo buscará sumar goles para la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino que intentará ganar para tener un camino menos arduo en las rondas de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo

El posible camino de Portugal si no le gana a Colombia

16avos de final: Inglaterra, Ghana o Croacia

Octavos de final: España

Cuartos de final: Francia

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Trabajadores de Cristiano Ronaldo le piden aumento en plena entrevista|Crédito: @FIFAcom / X

¿Cuándo juegan 16avos de final Colombia y Portugal?

Quien gane el partido entre Colombia y Portugal jugará el viernes 3 de julio de 2026 en el Estadio Kansas City. Gracias a quedar como 1º del Grupo K y tendrá como rival a un 3º (Grupo D/E/I/J/L).

En tanto, el segundo del grupo (el que pierda o Portugal si empata) jugará el jueves 2 de julio de 2026 contra el 2º del Grupo L en el Estadio Toronto. Su rival saldría de Inglaterra, Ghana o Croacia.

El calendario de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio 2026 — Portugal 0-0 RD Congo – Grupo K - Estadio Houston (Estados Unidos)

Martes, 23 de junio 2026 — Portugal 5-0 Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston (Estados Unidos)

Sábado, 27 de junio 2026 — Colombia v Portugal – Grupo K - Estadio Miami (Estados Unidos)

El calendario Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio 2026 — Uzbekistán 1-3 Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México (México)

Martes, 23 de junio 2026 — Colombia 1-0 RD Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara (México)

Sábado, 27 de junio 2026 — Colombia v Portugal – Grupo K - Estadio Miami (Estados Unidos)

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