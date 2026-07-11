ÚLTIMA HORA: muere jugador que enfrentó a México en el Mundial 2026™

El futbol internacional se viste de luto. Este sábado 11 de julio se confirmó el sensible fallecimiento de Jayden Adams, talentoso mediocampista de apenas 25 años de edad, quien defendía los colores del Mamelodi Sundowns y acababa de representar con orgullo a la selección de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

La dolorosa noticia fue ratificada por la familia y representantes del jugador a través de reportes de Soccer Laduma. De acuerdo con información de Sunday World, el futbolista originario de Stellenbosch perdió la vida en su domicilio a escasos días de haber regresado de la justa mundialista disputada en México, Estados Unidos y Canadá. Esta tragedia golpea al entorno del jugador apenas dos semanas después de haber sufrido la pérdida de su abuela, Marianna Adams.

¿Cómo fue la actuación de Jayden Adams en el Mundial 2026™?

Adams tuvo una participación sumamente destacada con el combinado de los Bafana Bafana durante la fase de grupos del certamen mundialista. El centrocampista fue titular en el partido frente a México, disputó una mitad completa en el empate 1-1 ante la República Checa e ingresó de cambio en el tramo final del histórico triunfo por 1-0 contra Corea del Sur. Aunque se quedó en el banquillo durante la eliminación en los dieciseisavos de final a manos de Canadá, su entrega dejó una huella profunda.

La South African Football Players Union (SAFPU) expresó su consternación con un emotivo mensaje en la red social X:

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica”.

El balompié africano y la comunidad deportiva global despiden hoy a una joven promesa cuya luz se apagó de forma prematura. Descanse en paz.

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¡De qué murió Jayden Adams?

Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento de Jayden Adams no ha sido revelada de manera oficial. Tanto el Ministerio de Deportes de Sudáfrica como el sindicato de futbolistas (SAFPU) y su familia han mantenido la prudencia, solicitando privacidad y confirmando únicamente su repentino e inesperado deceso en su domicilio tras regresar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A nivel mediático y en redes sociales han comenzado a circular especulaciones y diversas hipótesis sin confirmar (como una presunta intoxicación alimentaria). Sin embargo, ninguna autoridad de salud ni sus representantes o su club, el Mamelodi Sundowns, han emitido un parte médico que valide de qué murió el mediocampista de 25 años.

