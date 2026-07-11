Inglaterra vs Noruega: qué dicen las apuestas y simulaciones para los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ transita ya sus rondas definitorias. Por ello, este sábado 11 de julio en la ciudad de Miami, Inglaterra se va a estar enfrentando con su par de Noruega en un choque que corresponde a los Cuartos de Final. ¿Qué dicen las apuestas sobre el probable ganador de este emparejamiento?

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Contemplando este importante enfrentamiento entres los rivales europeos, apareció información vinculada con la estadística, que remarca un claro favoritismo del cuadro inglés, quien podría quedarse con el triunfo en esta etapa del campeonato.

Las principales casas de apuestas sostienen que un triunfo del combinado de los Tres Leones se pagaría con un 1.90. Una igualdad alcanza el 3.70 y un triunfo de los vikingos estaría abonando los 3.80 por cada peso mexicano apostado.

De este modo el cuadro dirigido por Thomas Tuchel tendría claramente un factor de positivismo en una contienda donde también se contemplan la prórroga e inclusive la emocionante tanda de penales.

¿Qué pasó la última vez que Inglaterra y Noruega se vieron las caras?

El último antecedente entre estos representantes del Viejo Continente se dio el pasado 3 de agosto del 2014 en el marco de un choque amistoso que en aquella oportunidad culminó con un triunfo por 1 a 0 para Inglaterra.

Adicionalmente, si nos referimos a competencia oficial, el último registro se llevó durante un camino eliminatorio en 1993. En aquel momento los nórdicos se impusieron en el score con un autoritario 2 a 0 sobre sus rivales, según detalla Soccerway, sitio especializado en estadística.

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¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre Inglaterra y Noruega por los Cuartos de Final?

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.