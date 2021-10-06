Listo el calendario del PGA Tour Latinoamérica

PGA TOUR Latinoamérica anunció este miércoles su calendario 2021-22, el cual contempla 12 torneos en siete países. La temporada iniciará el mes de diciembre en Argentina y se extenderá hasta junio de 2022. Esta también será la primera edición de la Totalplay Cup, la competencia por puntos que premiará a los mejores jugadores del Tour con membresías para la siguiente campaña del Korn Ferry Tour. En adición a todo lo anterior, PGA TOUR Latinoamérica presenta un rediseño de su logo que celebra el inicio de su décima temporada.

“Siempre hay desafíos cuando se ejecuta un Tour que se juega en tantos países diferentes, así que estamos emocionados de presentarle este calendario a nuestros jugadores y no vemos la hora de empezar la temporada”, comentó Todd Rhinehart, director ejecutivo de PGA TOUR Latinoamérica.

Presentamos nuestro calendario 2021-22… 🗓 Serán 12 torneos en 7 países, comenzando en Argentina 🇦🇷 en diciembre y finalizando en México 🇲🇽 en junio. Será la primera temporada de la #TotalplayCup con @totalplaymx. 🏆 ¡El camino al @PGATOUR inicia aquí!https://t.co/uASNlHtHG8 — PGATOURLA (@PGATOURLA) October 6, 2021

La temporada iniciará del 2 al 5 de diciembre en uno de los torneos más antiguos e históricos, el 115º VISA Open de Argentina. El evento, que otorga al ganador un cupo en el próximo The Open Championship, se disputará en Nordelta Golf Club en Buenos Aires.

La semana siguiente, el Tour disputará otro Abierto nacional, el Scotia Wealth Management Abierto de Chile en el Club de Golf Sport Francés de Santiago de Chile. Tras estos dos eventos, el Tour tendrá una pausa de ocho semanas antes de llegar a México en febrero de 2022 para dos torneos consecutivos. El primero de ellos será el Estrella del Mar Open en el Estrella del Mar Resort de Mazatlán del 17 al 20 de febrero y el segundo se jugará del 24 al 27 de febrero en una sede por confirmar. Estos son dos de los tres eventos que PGA TOUR Latinoamérica tiene programado disputar en México durante su calendario 2021-22.

Tras este paso por México, el Tour volverá a Argentina para jugar dos eventos más. Del 24 al 27 de marzo se realizará el Termas de Río Hondo Invitational en Termas de Río Hondo y a la semana siguiente el Tour disputará su tercer y último evento en este país.

Tres semanas después, PGA TOUR Latinoamérica iniciará un tramo de tres torneos consecutivos en tres países distintos. El primero se jugará del 21 al 24 de abril en São Paulo, Brasil. El nombre aún está por definirse. El Perú Open se jugará en Los Inkas Golf Club del 28 de abril a 1 de mayo, mientras que el Quito Open se celebrará del 5 al 8 de mayo en el Quito Tenis y Golf Club. La temporada continuará hasta junio con un par de torneos en Colombia. Del 2 al 5 de junio los jugadores estarán en el Club El Rincón de Cajicá en Bogotá. El nombre de este evento también está por definirse.

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La semana siguiente, del 9 al 12 de junio, el Club Campestre de Bucaramanga albergará el último torneo del field completo del calendario. El cierre de temporada tendrá lugar en México con los top-60 jugadores de la Totalplay Cup invitados a competir en el PGA TOUR Latinoamérica Tour Championship. Será entonces el segundo año consecutivo que el país norteamericano reciba la fase final de la temporada.

Calendario PGA TOUR Latinoamérica 2021-22

2 al 5 de diciembre 2021 : VISA Open de Argentina 2021 en Nordelta Golf Club Buenos Aires, Argentina.

9 al 12 de diciembre 2021: Scotia Wealth Management Abierto de Chile en el Club de Golf Sport Francés Santiago, Chile.

17 al 20 de febrero, 2022: Estrella del Mar Open Estrella del Mar Resort Mazatlán, México

24 al 27 de febrero, 2022: Segundo evento en México

24 al 27 de marzo, 2022: Termas de Río Hondo Invitational en Termas de Río Hondo CC, Argentina.

31 de marzo al 3 de abril, 2022: Tercer evento en Argentina

21 al 24 de abril, 2022: Primer evento en Brasil, São Paulo, Brasil

28 de abril al 1 de mayo, 2022: Perú Open en Los Inkas GC Lima, Perú

5 al 8 de mayo, 2022: Quito Open Quito Tenis y Golf Club Quito, Ecuador

2 al 5 de junio, 2022: Primer evento en Colombia en El Rincón de Cajicá Bogotá, Colombia

9 al 12 de junio, 2022: Segundo evento en Colombia, Bucaramanga CC en Bucaramanga, Colombia

23 al 26 de junio, 2022: PGA TOUR Latinoamérica Tour Championship, México

