PGA TOUR Latinoamérica define sus Torneos de Clasificación

PONTEVEDRA BEACH, Florida, EE. UU – Este martes, PGA TOUR Latinoamérica dio sus primeros pasos hacia la temporada 2021-2022 con el anuncio de sus cuatro Torneos de Clasificación, dos de ellos en América Latina y los otros dos en Estados Unidos. Estos cuatro eventos se disputarán en noviembre, antes del torneo inicial de temporada (el 115 VISA Open de Argentina, programado del 2 al 5 de diciembre).

A lo largo de la temporada 2021-2022, los jugadores competirán por primera vez por la Totalplay Cup, una carrera de puntos patrocinada por Totalplay, una plataforma total de conectividad y entretenimiento que hace parte de Grupo Salinas.

El Tour jugará dos Torneos de Clasificación en Florida, Estados Unidos, uno en México y el otro en Argentina. Los cuatro eventos ayudarán a determinar la lista de miembros que tendrá PGA TOUR Latinoamérica para su temporada 2021-22. El primer Torneo de Clasificación está programado en el Mission Inn Resort and Club en Howey-in-the-Hills, Florida, aproximadamente a 40 millas de Orlando. Las fechas de este torneo son del 2 al 5 de noviembre.

La siguiente semana, el Tour desarrollará eventos simultáneos en Mazatlán, México, y en Ocala, Florida, Estados Unidos. El torneo de México será en Estrella del Mar, un campo que PGA TOUR Latinoamérica ya ha visitado, tanto en eventos de este tipo, como en torneos de su calendario oficial. Por su parte, el Country Club de Ocala está albergando un Torneo de Clasificación de PGA TOUR Latinoamérica por primera vez.

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El último Torneo de Clasificación será en Argentina, específicamente en Luján, provincia de Buenos Aires. Este evento se llevará acabo en el Club de Campos de Golf Las Praderas de Luján del 23 al 26 de noviembre.

“Siempre es una época emocionante del año cuando anunciamos nuestros Torneos de Clasificación y cuando empezamos a prepararnos para ellos. Visitaremos cuatro excelentes y únicos lugares. Apreciamos a cada una de las sedes que han trabajado como nuestros socios”, aseguró Todd Rhinehart, director ejecutivo de PGA TOUR Latinoamérica.

“Estos campos de golf ofrecen una variedad de desafíos, las cuales serán perfectos para poner a prueba a nuestros jugadores durante cuatro días de juego”, agregó.

Cada uno de los Torneos de Clasificación se jugará a 72 hoyos, sin corte, con el medallista logrando exención completa para toda la temporada y siendo elegible para jugar cada evento del calendario oficial. Los jugadores que finalicen entre el puesto 2 y el 12 tras las cuatro rondas de juego tendrán exención completa para la primera mitad de la temporada y de su rendimiendo dependerá cuántos eventos podrán jugar en la segunda mitad de la temporada. Aquellos que terminen entre el puesto 13 y 40 (más empates) recibirán estatus condicional.

“Si bien muchos de los jugadores vendrán tanto de Sudamérica como de Norteamérica, anticipamos que atraeremos a jugadores de todo el mundo, ya que saben que tendrán un Tour de calidad a lo largo de toda la temporada”, continuó Rhinehart.

“Pienso en los últimos cinco años, viendo a Mito Pereira, Corey Conners, Harry Higgs y Austin Smotherman ganarse la membresía a través de nuestros Torneos de Clasificación y eventualmente dirigirse al PGA TOUR. Eso es lo que ofrece el PGA TOUR Latinoamérica, el camino hacia el nivel más alto del golf", añadió.

Los jugadores interesados en participar ya pueden registrarse en la página oficial de PGA TOUR Latinoamérica.

Acerca de PGA Latinoamérica

PGA TOUR Latinoamérica es un tour de golf profesional creado en 2012 por el PGA TOUR en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf en América Latina. La temporada inaugural contó con 11 torneos en siete países de la región. Para su temporada 2021-22, el Tour tiene planeado jugar un total de 12 eventos en siete países.

A lo largo de la temporada, los jugadores lucharán por la Totalplay Cup. Aquel jugador que termine con la mayor cantidad de puntos ganará la Totalplay Cup y obtendrá condiciones completas para la próxima temporada del Korn Ferry Tour. Los otros cuatro jugadores dentro del top-5 de la Totalplay Cup también obtendrán membresía del Korn Ferry Tour.

Calendario Torneos de Clasificación PGA TOUR Latinoamérica

2-5 de noviembre: Torneo de Clasificación 1 (Mission Inn Resort and Club, Florida, Estados Unidos)

9-12 de noviembre: Torneo de Clasificación 2 (Country Club de Ocala, Ocala, Estados Unidos)

9-12 de noviembre: Torneo de Clasificación 3 (Estrella de Mar Golf Condos and Beach Resort, Mazatlán, México

23-36 de noviembre: Torneo de Clasificación 4 (Club de Campos de Golf Las Praderas de Luján, Luján, Argentina)

