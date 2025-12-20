Noticias de Cruz Azul HOY sábado 20 de diciembre de 2025: Miguel Borja, Lorenzo Faravelli, Palavecino y más ÚLTIMA HORA

Comienza un nuevo camino para Cruz Azul en su intento por conquistar por décima ocasión el título de la Liga BBVA MX y para ello busca armar un equipo competitivo de cara al Clausura 2026, fichando refuerzos en el mercado sudamericano, entre ellos a Miguel Borja de Boca Juniors.

Miguel Borja, muy cerca de fichar con Cruz Azul

Miguel Borja está por convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul de cara al Clausura 2026 y solo es cuestión de detalles para que el delantero colombiano sea presentado en la Noria.

Sin embargo, la llegada de Borja a La Máquina también destapa un nuevo problema para la institución ya que se encontraría en el límite de futbolistas no formados en México, por lo que la directiva cementera tendrá que prescindir de los servicios de alguno de sus elementos extranjeros.

El posible adiós de Lorenzo Faravelli

La llegada de Miguel Borja a Cruz Azul obligará a mover las piezas para dejar una vacante entre los jugadores no formados en México y la opción de salida sería Lorenzo Faravelli, quien ya ha recibido ofertas del extrajero.

El futuro de Faravelli podría estar en Ecuador en donde equipos como Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona de Guayaquil han levantado la mano para hacerse de los servicios del mediocampista argentino.

Lorenzo Faravelli sería el jugador de Cruz Azul dejaría ir para fichar a Luka Jovic|@lolofaravelli

El futuro de Palavecino en duda

El Cruz Azul está decidido a fichar a Agustin Palavecino; sin embargo, su llegada a la Máquina se encuentra estancada, también debido al exceso de extranjeros en el interior del equipo y la contratación de Miguel Borja.

Además, el Necaxa ha tasado a Palavecino en 8 millones de dólares, una cifra que resulta elevada para el Cruz Azul que busca negociar con los Rayos para obtener al jugador argentino a un precio mucho más accesible.

