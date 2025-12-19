Ellos son realmente los 4 jugadores con más goles de toda la Liga BBVA MX

Con el 2025 llegando a su final, distintos clubes ya piensan en las altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, tal como Rayados de Monterrey , Toluca FC y Cruz Azul. Justamente estos 3 equipos tienen algo en común: tienen a los 4 máximos goleadores del año calendario en sus plantillas. Sus números de locos despiertan asombro en todos.

Está claro que ninguno de los mencionados llegará a los números de Kylian Mbappé (máximo goleador en 2025 a nivel mundial), pero sí han sido muy importantes en la Liga MX con sus equipos. No por nada se trata de jugadores que estuvieron en clubes que llegaron a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 (de hecho uno de ellos fue campeón).

Los 4 jugadores con más goles a lo largo del 2025 fueron Paulinho, Germán Berterame, Ángel Sepúlveda y Sergio Canales. De todos modos, cabe destacar que Sepu jugará para las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2026, luego de concretarse su venta por una cifra que superaría los 3 millones de dólares, según distintos reportes.

Uno por uno, el detalle de los 4 máximos goleadores de la Liga BBVA MX en 2025

1- Paulinho (Toluca)

João Paulo Dias, delantero de Toluca, tuvo un 2025 espectacular con 33 goles en total. Precisamente fueron 14 en el Torneo Clausura, otros 15 en el Apertura, 1 en el Campeones Cup y los restantes 3 en la Leagues Cup. El valor de mercado del delantero portugués de 33 años es de 7 millones de euros, según Transfermarkt.

2- Germán Berterame (Rayados de Monterrey)

Berterame, delantero de Deportivo Toluca, tuvo 27 goles en total en el 2025, una cifra buenísima. Fueron 10 goles en el Clausura 2025, 2 en la Concachampions, 1 en la Leagues Cup, 3 en el Mundial de Clubes y 11 en el Apertura 2025. El valor de mercado del delantero argentino de 27 años es de 7 millones de euros.

3- Ángel Sepúlveda (Cruz Azul)

El punta mexicano, Sepúlveda, marcó 20 goles en 2025 con Cruz Azul. Fueron 4 en el Clausura, 9 en la Concachampions y 7 en el Apertura. El valor de mercado del delantero de 34 años es de 700 mil euros, aunque lo habrían vendido a Chivas por más de €3M.

4- Sergio Canales (CF Monterrey)

Sergio Canales en Rayados de Monterrey|Gustavo Valdez/MEXSPORT

El 2025 de Sergio Canales fue muy bueno, con 20 goles. Fueron 7 en el Clausura, 2 en la Leagues Cup, 1 en la Concachampions y 10 en el Apertura. El valor de mercado del mediapunta español de 34 años es de 6 millones de euros.

