Ellos son realmente los 4 jugadores con más goles de toda la Liga BBVA MX

Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Toluca FC lideran la lista de los máximos goleadores del 2025

Escrito por:  Diego Gonzalez | DR

Con el 2025 llegando a su final, distintos clubes ya piensan en las altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, tal como Rayados de Monterrey , Toluca FC y Cruz Azul. Justamente estos 3 equipos tienen algo en común: tienen a los 4 máximos goleadores del año calendario en sus plantillas. Sus números de locos despiertan asombro en todos.

Está claro que ninguno de los mencionados llegará a los números de Kylian Mbappé (máximo goleador en 2025 a nivel mundial), pero sí han sido muy importantes en la Liga MX con sus equipos. No por nada se trata de jugadores que estuvieron en clubes que llegaron a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 (de hecho uno de ellos fue campeón).

Los 4 jugadores con más goles a lo largo del 2025 fueron Paulinho, Germán Berterame, Ángel Sepúlveda y Sergio Canales. De todos modos, cabe destacar que Sepu jugará para las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2026, luego de concretarse su venta por una cifra que superaría los 3 millones de dólares, según distintos reportes.

Uno por uno, el detalle de los 4 máximos goleadores de la Liga BBVA MX en 2025

1- Paulinho (Toluca)

Paulinho Toluca

João Paulo Dias, delantero de Toluca, tuvo un 2025 espectacular con 33 goles en total. Precisamente fueron 14 en el Torneo Clausura, otros 15 en el Apertura, 1 en el Campeones Cup y los restantes 3 en la Leagues Cup. El valor de mercado del delantero portugués de 33 años es de 7 millones de euros, según Transfermarkt.

2- Germán Berterame (Rayados de Monterrey)

Germán Berterame, jugador de Rayados

Berterame, delantero de Deportivo Toluca, tuvo 27 goles en total en el 2025, una cifra buenísima. Fueron 10 goles en el Clausura 2025, 2 en la Concachampions, 1 en la Leagues Cup, 3 en el Mundial de Clubes y 11 en el Apertura 2025. El valor de mercado del delantero argentino de 27 años es de 7 millones de euros.

3- Ángel Sepúlveda (Cruz Azul)

Ángel Sepúlveda, Cruz Azul; Liga MX

El punta mexicano, Sepúlveda, marcó 20 goles en 2025 con Cruz Azul. Fueron 4 en el Clausura, 9 en la Concachampions y 7 en el Apertura. El valor de mercado del delantero de 34 años es de 700 mil euros, aunque lo habrían vendido a Chivas por más de €3M.

4- Sergio Canales (CF Monterrey)

Sergio Canales de Rayados anota el segundo gol ante el América...
Sergio Canales en Rayados de Monterrey|Gustavo Valdez/MEXSPORT

El 2025 de Sergio Canales fue muy bueno, con 20 goles. Fueron 7 en el Clausura, 2 en la Leagues Cup, 1 en la Concachampions y 10 en el Apertura. El valor de mercado del mediapunta español de 34 años es de 6 millones de euros.

