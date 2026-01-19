Novak Djokovic habló sobre su retiro en el Australian Open

El Australian Open siempre tiene un clima especial para Novak Djokovic. No solo por la historia, sino por la sensación de que, cuando pisa Melbourne, el torneo se acomoda alrededor de su presencia. Cada año aparece el mismo ruido: presión, récords, legado. Y cada año, él responde con la misma idea: aquí se viene a competir, no a despedirse.

Las palabras de Novak Djokovic sobre su retiro

Djokovic habló sobre su retiro y dejó claro que no piensa abrir esa conversación todavía. Frente a preguntas constantes sobre el final de su carrera, el serbio fue directo: “Muchos me preguntarán cuándo será la fecha de mi final, pero no quiero hablar o pensar en esto todavía, porque aquí sigo compitiendo. Cuando llegue, lo compartiré con ustedes y debatiremos sobre la gira de despedida, pero en estos momentos sigo siendo el Nº4 del mundo, sigo compitiendo al más alto nivel, siento que no hay necesidad de tener esa discusión.”

El Australian Open es el Grand Slam donde más veces ha reinado Djokovic con 10 campeonatos, una cifra que lo convirtió en el dueño histórico del torneo. Por eso, cada aparición suya en Australia se siente como una amenaza real, incluso cuando el calendario insiste en ponerle etiqueta de “últimas oportunidades”.

El debut de Novak Djokovic en el Abierto de Australia

Su debut en primera ronda será contra el español Pedro Martínez, con el foco total en cómo inicia Djokovic la campaña y cómo responde a la exigencia desde el primer día. No hay espacio para “entrar en ritmo” con calma. En un major, el que se duerme, se va.

