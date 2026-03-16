ÚLTIMA HORA: Novak Djokovic anuncia su retiro de Miami

Novak Djokovic se bajó a último momento del Miami Open por una lesión en el hombro derecho, según informó el propio torneo. La decisión, anunciada pocas horas antes del inicio de la fase principal, pone fin a su intento de defender los puntos que obtuvo en la edición anterior y obliga a replantear el cuadro competitivo del certamen.

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El abandono tendrá un impacto inmediato en la clasificación, ya que el serbio perderá los 650 puntos que acumuló al llegar a la final el año pasado y, como consecuencia, perderá posiciones en la lista mundial publicada por la ATP. Analistas coinciden en que ese descuento de puntos sumado al buen momento de sus rivales dejará al jugador fuera del podio actual o, cuanto menos, en una posición vulnerable.

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¿Qué le pasó a Novak Djokovic?

La baja se produce tras una semana dura físicamente en el BNP Paribas Open, donde el tenista había mostrado molestias y fue eliminado en una fase previa. Esa carga competitiva y las molestias en el hombro llevaron al equipo médico y al propio jugador a priorizar la recuperación para los próximos compromisos de arcilla evitando arriesgar una lesión de mayor gravedad.

¿Quién se beneficia del retiro de Novak Djokovic del Miami Open?

En cuanto a las consecuencias deportivas, la ausencia del exnúmero uno abre el abanico para otros aspirantes a títulos en Miami y acelera el posible ascenso en la clasificación de jugadores cercanos en puntos. Entre los principales beneficiados figura el alemán Alexander Zverev, que sigue muy cerca en la tabla y podría escalar posiciones una vez aplicada la resta de puntos del torneo.

La reacción oficial del entorno del jugador fue escueta, con un mensaje de prudencia, foco en la recuperación y prioridad en el calendario de Grand Slams. La próxima actualización del ranking por parte de la ATP confirmará el efecto numérico de esta baja, que añade un capítulo más a la gestión de calendario y salud física en la carrera de una de las figuras más dominantes del tenis moderno.

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