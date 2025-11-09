deportes
Cuál es realmente la diferencia entre el pádel y el tenis: las reglas de cada uno

Si bien comparten varios elementos y son muy similares a simple vista, existen disparidades importantes entre ambos deportes. Descúbrelas todas a continuación

Diferencias del tenis con el pádel
Instagram Novak Djokovic / @djokernole
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Si bien el pádel y el tenis comparten una dinámica muy similar, son deportes con características muy distintas. Cada uno tiene su propio ritmo, técnica y público fiel , aunque no todos conocen realmente cuáles son los elementos que los distinguen al uno del otro.

La principal diferencia radica en la cancha y el desarrollo del juego. El tenis se lleva a cabo en un espacio abierto, de mayor tamaño, donde la potencia y la resistencia física son elementos de mucho peso. En cambio, el pádel se disputa en un recinto cerrado rodeado de paredes o cristales, lo que cambia por completo la dinámica.

En este, las paredes son parte del juego y obligan al jugador a tener reflejos rápidos y una lectura estratégica de los rebotes. Según el portal Padel Addict, esta característica hace que el deporte sea más táctico y que los jugadores deban pensar cada punto.

Diferencias entre pádel y tenis
Instagram Federación Internacional de Pádel / @padelfip

TE PUEDE INTERESAR

¿Se utilizan los mismos elementos en el pádel que en el tenis?

Otra gran diferencia se encuentra en el equipamiento. En el tenis se utiliza una raqueta con cuerdas, diseñada para generar potencia y efectos sobre la pelota. En cambio, en el pádel la pala tiene una superficie sólida, perforada por pequeños orificios, que está pensada para ofrecer precisión y amortiguación.

Esto hace que el impacto sea más suave, pero también que el juego sea más técnico y menos dependiente de la fuerza. Además, la pelota de pádel tiene menos presión interna que la de tenis, lo que reduce la velocidad del juego y favorece los intercambios más largos y estratégicos.

Según explicó el medio Mundo Deportivo, esta diferencia en la presión permite que el pádel sea un deporte menos exigente físicamente, pero más demandante en lo que a reflejos y control del golpe se refiere.

