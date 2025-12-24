Lo Mejor del 2025: Novak Djokovic logró récords, longevidad y dominio total del tenis mundial

Desde los primeros meses de 2025, Novak Djokovic dejó claro que su historia en el tenis está lejos de cerrarse.

En una temporada cargada de hitos, el serbio volvió a demostrar por qué es considerado una leyenda viva, capaz de competir y dominar en distintas superficies y frente a generaciones más jóvenes que crecen intentando destronarlo.

Récords que engrandecen una carrera irrepetible

En marzo, durante el Masters 1000 de Miami, Djokovic firmó una marca histórica al conseguir su victoria número 411 en torneos de esta categoría, superando a Rafael Nadal y colocándose como el jugador con más triunfos en la historia de los Masters 1000. Un registro que habla, no solo de talento, sino de una consistencia brutal a lo largo de casi dos décadas.

Un par de meses después, en mayo, llegó otro momento inolvidable. En Ginebra, Novak levantó el título número 100 de su carrera ATP tras una final dramática ante Hubert Hurkacz, a quien remontó con parciales de 5-7, 7-6 y 7-6. Con esa conquista, el serbio se unió a un club selecto que solo integran Jimmy Connors y Roger Federer en la Era Abierta.

Ese título tuvo un significado todavía mayor: Djokovic se convirtió en el primer tenista masculino en ganar al menos un torneo durante 20 temporadas consecutivas, desde 2006 hasta 2025. Un dato que retrata como pocos su longevidad y capacidad de adaptación en un circuito cada vez más exigente.

Wimbledon y la confirmación de su vigencia absoluta

Lejos de conformarse, Djokovic volvió a escribir historia en Wimbledon 2025. En el césped sagrado, alcanzó su victoria número 100 en el torneo, convirtiéndose en apenas el segundo hombre en lograrlo, solo detrás de Federer.

A los 38 años, el serbio mostró potencia, reflejos y una lectura de juego impecable, dominando con winners, un servicio agresivo y control total de los puntos clave.

Más allá de los números, 2025 confirmó la esencia del legado de Djokovic: versatilidad, resistencia mental y una determinación implacable. Sus récords en Masters 1000, su centena de títulos ATP y su competitividad en Grand Slams reflejan que su grandeza no depende únicamente de trofeos, sino de mantenerse en la élite cuando muchos ya habrían dado un paso al costado.

En un tenis cada vez más físico y cambiante, Novak Djokovic sigue siendo referencia, ejemplo y desafío constante. El 2025 no es solo un año más en su carrera: es la prueba viva de que su legado está construido para perdurar.

