Djokovic podría igualar otro histórico récord de Federer

Novak Djokovic no deja de pensar en grandes gestas. El máximo ganador de Grand Slams de la historia estará presente en las ATP Finals, un evento en el que conseguirá un nuevo récord.

Al disputar este torneo, el serbio igualaría el registro de Roger Federer de 17 presencias en este prestigioso evento del circuito.

"Muchos pensaron que después de los Juegos Olímpicos, tras ganar el oro, pondría fin a mi carrera. Pero no juego al tenis solo por los logros. Por supuesto, son una gran parte de mi motivación, pero también juego al tenis porque realmente disfruto compitiendo. Disfruto del proceso y de todo lo que el tenis me aporta: a mí personalmente, a mi familia", dijo el exnúmero uno del mundo al hablar del posible retiro.

La nueva vida de Djokovic

Por otro lado, se animó previo al evento a referirse a su nueva vida en Grecia, país a donde se ha mudado con su familia.

"Para ser honesto, no lo planeé con mucha antelación. En realidad, en los últimos dos años han pasado varias cosas y hemos tomado nuevas decisiones, tanto en el plano personal como en el profesional. Pero así es la vida. Tenemos dos hijos pequeños y tratamos de adaptarnos y encontrar el mejor entorno para ellos", expresó Nole.

Djokovic espera competir ante jugadores que hoy se han separado del resto, como es el caso de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

"Sé que mientras juegue, estaré en el punto de mira del público. Soy consciente de esa responsabilidad, pero no me molesta; al contrario, la disfruto. Me gusta poder contribuir al desarrollo, la popularidad y el progreso de nuestro deporte. También hay otros motivos, personales y profesionales. Así que hay más razones por las que sigo jugando, no solo por los resultados. Cuando lo consigues todo, cuando ganas el oro olímpico, claro que es un poco raro volver a los torneos y empezar de cero", sentenció.

