Jannik Sinner vuelve al número uno del mundo tras conquistar París

El tenis italiano vuelve a celebrar. Jannik Sinner recuperó el número uno del ranking mundial ATP tras consagrarse campeón del Masters 1.000 de París, un título que refuerza su dominio en la recta final del año y que le permite superar a Carlos Alcaraz, eliminado en su primer partido en la capital francesa.

Sinner conquista París y regresa a la cima del tenis mundial

Con este triunfo, Sinner alcanzó su quinto título del año y el vigésimo tercero de su carrera, además de iniciar su semana 66 como líder del ranking. El transalpino vive un momento excepcional: desde Wimbledon, solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada, y su rendimiento lo ha consolidado como uno de los jugadores más completos del circuito.

En 2025, el italiano ha firmado una temporada de ensueño con dos títulos de Grand Slam, un Masters 1.000 y dos campeonatos adicionales, mostrando una consistencia que pocos pueden igualar. Su victoria en París le otorgó 1.000 puntos, con lo que alcanza un total de 11.500 unidades, superando por 250 al español Alcaraz (11.250).

Alcaraz busca revancha en Turín

Aunque Sinner vuelve a ocupar la cima, Carlos Alcaraz todavía tiene opciones de terminar la temporada como líder del ranking mundial. Para lograrlo, el murciano deberá ganar al menos tres partidos en las Finales de la ATP en Turín, sin depender de los resultados del italiano.

Detrás de ellos, el podio lo completa el alemán Alexander Zverev, con 5.560 puntos, seguido por el estadounidense Taylor Fritz (4.735) y el serbio Novak Djokovic (4.580). El canadiense Felix Auger-Aliassime, finalista en París, escaló al octavo lugar (3.845), mientras que el joven brasileño Joao Fonseca continúa su ascenso al ubicarse vigésimo cuarto (1.665).

El nuevo reinado de Sinner confirma el cambio generacional en el tenis mundial. Italia vuelve a tener un líder sólido, y el pulso entre el transalpino y Alcaraz promete cerrar el 2025 con una batalla apasionante por el trono del circuito ATP.

