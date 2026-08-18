La nueva carta de Hirving Lozano en el EA FC 26 tras su debut en LA Galaxy

Hirving Lozano volvió a las canchas después de nueve meses sin actividad y su regreso no pasó desapercibido. El delantero mexicano volvió a sumar minutos con LA Galaxy y, casi de inmediato, recibió una actualización especial dentro de EA FC 26, el popular videojuego de futbol.

La nueva carta del ‘Chucky’ forma parte de la promoción FUTTIES y tiene 97 de media, colocándolo junto a Raúl Jiménez como el futbolista mexicano mejor valorado del juego. Además, cuenta con una estadística que refleja una de sus principales características: la velocidad. Mientras tanto, se reveló la estrategia con la que LA Galaxy pudo fichar a Lozano.

La nueva carta de Hirving Lozano

La carta FUTTIES del “Chucky” Lozano destaca principalmente por sus 99 puntos de ritmo, convirtiéndose en su atributo más alto. También cuenta con 97 de regate, 94 de tiro, 90 de pase, 85 de físico y 60 de defensa.

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Su media general es de 97 puntos y puede utilizarse principalmente como extremo izquierdo. Al tratarse de una carta FUTTIES, además, garantiza toda la química necesaria para incorporarlo a cualquier plantilla siempre que sea utilizado en una de sus posiciones disponibles.

De esta manera, el regreso del mexicano a la actividad también vino acompañado de una mejora importante dentro del videojuego. Su nueva versión especial lo coloca entre las mejores opciones mexicanas disponibles en EA FC 26.

Las mejores cartas de jugadores mexicanos de EA FC 26

Lozano comparte el primer lugar entre los jugadores mexicanos mejor valorados con Raúl Jiménez, quien también cuenta con una carta FUTTIES de 97 de media. Julián Quiñones completa el podio con una valoración de 96 gracias a su versión Summer Stars.

El duro momento que superó el Chucky Lozano en la MLS

Esto también representa una buena noticia para Lozano después de un periodo complicado. El mexicano llevaba 9 meses sin disputar un partido oficial desde su última aparición con San Diego FC en noviembre de 2025.

Ahora, con su llegada a LA Galaxy, el atacante busca recuperar continuidad y protagonismo. Su regreso a las canchas en el partido ante Houston Dynamo (derrota 1-0) ya tuvo un primer reconocimiento en EA FC 26.

