Nueva Inglaterra vs Seattle; ¿quién ganó en el único Super Bowl que se enfrentaron hasta ahora?

Estamos a unos días para que se lleve a cabo el evento más importante que el futbol americano tiene en el año, así como uno de los más relevantes en el apartado deportivo en 2026. El Super Bowl de la NFL finalmente está aquí, por lo que luce interesante conocer el palmarés de las instituciones que llegaron a esta gran final.

Los Halcones Marinos de Seattle demostraron ser la escuadra más imponente de la Conferencia Nacional al sumar 14 triunfos en la temporada regular. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, por su parte, sumaron 13 triunfos en la campaña y, además, vencieron en la final de Conferencia Americana a los Broncos de Denver.

¿Cómo quedó el resultado la última vez que ambos se enfrentaron en un Super Bowl?

Hace más de diez años, más precisamente el 1 de febrero del 2015, cuando el Super Bowl midió a los Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los Halcones Marinos de Seattle. Hablamos de la época dorada de NE mediante el dinamismo de Tom Brady, por lo que vale decir que, en aquella ocasión, fueron los Patriotas quienes se quedaron con el triunfo.

El duelo inició bastante reñido, pues durante el primer cuarto no hubo anotaciones gracias a la calidad defensiva de ambas instituciones. Para el segundo cuarto las cosas cambiaron, pues ambos equipos lograron anotar en un par de ocasiones para finalizar el primer tiempo igualados a 14 puntos.

Seattle se fue con la ventaja para el tercer episodio al sumar 10 unidades más, por lo que llegó al último cuarto 24-14. Sin embargo, la magia de Nueva Inglaterra fue suficiente para venir de atrás y ganar un Vince Lombardi en su historia al terminar el compromiso 28-24.

¿El Super Bowl 2026 se transmitirá por TV Azteca?

Tenemos el gusto de informar que el Super Bowl 2026 de la NFL lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7 y con todos nuestros expertos. Recuerda que el juego se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, minutos después de las 17:30 horas.