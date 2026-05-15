Nueva Zelanda y el Haka; la historia y el origen rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Nueva Zelanda volverá a una Copa Mundial de la FIFA 2026 y, con ello, llegan muchas curiosidades respecto a su cultura y la forma en cómo ven del deporte a nivel general. Por tal motivo, no está de más conocer un poco sobre la historia y el origen del Haka.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Si bien el Haka se asemeja mucho más al Rugby, la realidad es que, con el paso de los años, este evento también se ha adaptado a la Selección de Futbol de Nueva Zelanda. Ante esta situación, luce conveniente conocer cuáles son sus orígenes y su relación con el deporte.

¿Cuál es el origen del Haka en Nueva Zelanda?

El Haka se relaciona directamente con la cultura maorí de Nueva Zelanda, y esta se refiere a uno de los tantos tipos especiales de artes escénicas o, bien, folclóricas culturales que derivan de este país, mismo que se ha adoptado a distintos temas incluyendo, en definitiva, el deporte.

Te puede interesar: El jugador de 22 años que podría ser el reemplazo de Piovi en Cruz Azul

Te puede interesar: ¿Qué juegos presentó la MLB el jueves 14 de mayo?

Mola mucho esto.



🇪🇸 España vuelve a un Mundial femenino de rugby ocho años después y su debut es contra Nueva Zelanda… ¡y su haka!pic.twitter.com/jVKXxB6PzG — José Manuel Amorós (@AmorosLive) August 24, 2025

Se trata, entonces, de una danza que se suele usar no solo en conflictos sociales, sino también en confrontaciones deportivas como ocurre en el futbol o en el rubgy. Eso sí, también se suele utilizar al momento de honrar a un invitado a fin de mostrar la importancia de su llegada a un encuentro específico.

El Haka expresa distintos mensajes de respeto, hospitalidad, desafío y competencia, y si bien son los All Blacks de rugby los más populares en este aspecto, no se descarta que la Selección de Nueva Zelanda adopte esta danza en sus encuentros dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿En qué Grupo de la Copa Mundial de la FIFA está Nueva Zelanda?

La Selección Nacional de Nueva Zelanda forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde enfrentará a escuadras como Bélgica, Egipto e Irán de la siguiente forma: