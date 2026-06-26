HORA EXACTA para ver Nueva Zelanda vs Bélgica, partido del Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su última jornada con un escenario mucho más apretado de lo esperado. Bélgica y Nueva Zelanda se enfrentan este viernes 26 de junio en Vancouver, en un partido donde ambos llegan con opciones de clasificación, pero también con el riesgo real de despedirse del torneo.

Te puede interesar: Las selecciones que pueden quedar eliminadas HOY viernes 26 de junio del Mundial 2026

Bélgica partía como favorita para dominar el sector, pero sus primeros dos partidos dejaron más dudas que certezas. Los Diablos Rojos empataron 1-1 ante Egipto en su debut y después igualaron sin goles frente a Irán, resultados que los dejaron con apenas dos puntos y sin margen para especular.

Nueva Zelanda, por su parte, ha competido mejor de lo que muchos esperaban. Primero rescató un empate 2-2 ante Irán y después cayó 3-1 frente a Egipto, pero mostrando momentos interesantes al ataque. Ahora necesita una actuación histórica para aspirar a meterse en los dieciseisavos.

Ecuador vs Alemania: Resumen Express de un partidazo lleno de goles y emoción en el Mundial 2026™ 🇪🇨🇩🇪

¿A qué hora se juega Nueva Zelanda vs Bélgica?

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica se disputará este viernes 26 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Hora: 21:00 horas, tiempo del Centro de México

Sede: BC Place Vancouver

Grupo: G

El duelo se jugará al mismo tiempo que Egipto vs Irán, por lo que la tabla del grupo puede moverse de forma dramática durante la noche.

Te puede interesar: Los partidos GRATIS del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca HOY viernes 26 de junio

Bélgica no puede fallar en Vancouver

La presión está completamente del lado belga. El equipo de Rudi García todavía no ha encontrado fluidez en ataque y apenas ha marcado un gol en el trneo, una cifra muy baja para una selección con nombres como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jérémy Doku y Leandro Trossard.

Además, Bélgica llega con la baja de Nathan Ngoy, expulsado ante Irán, mientras mantiene la duda física de Zeno Debast. Aun así, la jerarquía individual del plantel europeo lo obliga a ganar.

Nueva Zelanda intentará llevar el partido a un terreno incómodo. Con Chris Wood como referencia y Elijah Just como una de sus mejores noticias ofensivas del torneo, los All Whites buscarán competir desde el orden, la intensidad y las transiciones rápidas.