Las selecciones que pueden quedar eliminadas HOY viernes 26 de junio del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vive este viernes 26 de junio una jornada de máxima tensión, con actividad en los Grupos G, H e I. Para algunas selecciones todavía hay margen para soñar con los dieciseisavos de final; para otras, un mal resultado significaría hacer maletas.

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Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde se juegan todo en el Grupo H

El Grupo H llega abierto, pero con varios escenarios peligrosos. España es líder con 4 puntos y depende de sí misma para asegurar el primer lugar. Detrás aparecen Uruguay y Cabo Verde con 2 unidades, mientras Arabia Saudita cierra con 1 punto.

Uruguay enfrentará a España en un partido clave. La Celeste no está eliminada, pero sí llega en una situación incómoda: si pierde, se quedaría con solo 2 puntos y podría despedirse del Mundial, especialmente si Cabo Verde o Arabia Saudita logran ganar el otro partido del grupo.

Qué necesita Uruguay para avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @Uruguay / X

Arabia Saudita es la selección más comprometida del sector. Si no derrota a Cabo Verde, quedará eliminada. Incluso un empate la dejaría con apenas 2 puntos, una cifra insuficiente para aspirar a los dieciseisavos.

Cabo Verde también vive una final. Si pierde ante Arabia Saudita, se quedará con 2 puntos y quedaría fuera de la pelea. Si empata, llegaría a 3, pero dependería de otros resultados.

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Nueva Zelanda, Bélgica e Irán también caminan al límite

En el Grupo G, Nueva Zelanda es la más urgida. Llega última con 1 punto y necesita vencer a Bélgica para mantenerse con vida. Si empata o pierde, quedará eliminada.

Bélgica tampoco puede confiarse. Los europeos tienen 2 puntos y una derrota ante Nueva Zelanda los dejaría en una situación prácticamente irreversible. Para los belgas, ganar es la única forma de asegurar que siguen en carrera.

Irán, con 2 puntos, enfrentará a Egipto. Si pierde, podría quedar eliminado dependiendo de lo que ocurra entre Nueva Zelanda y Bélgica. Egipto, con 4 unidades, llega mucho más cómodo.

Finalmente, en el Grupo I, Senegal e Irak llegan sin puntos. El que pierda entre ambos quedará eliminado, mientras que el ganador apenas podría aspirar a meterse como uno de los mejores terceros.