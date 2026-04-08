¡Arranque impactante en MLB 2026 con caras nuevas!

Arrancar con fuerza siempre es una buena señal. En la temporada 2026 de las Grandes Ligas, varios jugadores han demostrado que cambiar de uniforme no significa empezar desde cero, sino todo lo contrario: es una oportunidad para brillar desde el primer momento.

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Aunque apenas son los primeros 10 juegos, estos peloteros han dejado claro que pueden marcar diferencia a lo largo de la campaña. Aquí repasamos a las figuras que ya están encendiendo la MLB con sus nuevos equipos.

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Bateadores que están encendidos desde el día uno

Uno de los nombres que más ha sorprendido es Owen Caissie con los Miami Marlins. El joven jardinero ha cumplido con las expectativas, registrando dos jonrones, nueve carreras impulsadas y un OPS de .948 en sus primeros 31 turnos. Su impacto ha sido inmediato, incluso con un jonrón de oro que aseguró una barrida histórica para Miami.

Otro que está levantando la mano es Brendan Donovan con los Seattle Mariners. Aunque su defensa aún genera dudas, su bate ha respondido con una línea ofensiva de .323/.432/.581 y un OPS de 1.013. Además, ha sido clave como primer bate, poniendo en marcha la ofensiva del equipo.

Desde Japón, Munetaka Murakami está demostrando que su talento es global. Con los Chicago White Sox, suma cuatro cuadrangulares y un OPS de .892, además de una gran disciplina en el plato que lo ha llevado a embasarse en nueve de sus primeros diez juegos.

Y no podemos dejar fuera a Ryan O'Hearn, quien ha sido pieza clave con los Pittsburgh Pirates. Con tres jonrones, 11 impulsadas y un impresionante OPS de 1.160, ha sido responsable de casi una cuarta parte de las carreras del equipo en este inicio.

Pitcheo que marca diferencia desde la lomita

En la lomita, el protagonista es Framber Valdez con los Detroit Tigers. El zurdo ha sido una de las mejores incorporaciones del año, permitiendo apenas una carrera en 12 entradas para una efectividad de 0.75 en sus primeras dos aperturas.

Su impacto ha sido inmediato, no solo por sus números, sino por su capacidad de frenar malas rachas. Valdez fue clave para cortar una seguidilla de derrotas de Detroit, consolidándose como un líder en la rotación junto a Tarik Skubal.

El arranque de temporada apenas comienza, pero estos nombres ya están marcando tendencia. Porque en el béisbol, como en la vida, las primeras impresiones sí cuentan… y estos jugadores están dejando una huella difícil de ignorar.

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