¡Carlos Beltrán entra a la eternidad de los Mets!

La historia se escribe con letras doradas en Nueva York. Los New York Mets anunciaron que retirarán el número 15 de Carlos Beltrán, quien además será exaltado al Salón de la Fama del equipo en una ceremonia especial previo al duelo ante los Philadelphia Phillies el próximo 19 de septiembre.

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Con este reconocimiento, Beltrán se convertirá en apenas el noveno jugador en la historia de la franquicia en recibir este honor, entrando a un grupo selecto de leyendas que marcaron época en las Grandes Ligas.

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Un lugar entre leyendas de los Mets

El número 15 de Beltrán se unirá a una lista histórica donde figuran nombres como Tom Seaver (41), Mike Piazza (31), David Wright (5) y Darryl Strawberry (18), entre otros.

Además, la organización también ha retirado números de históricos managers como Gil Hodges y Casey Stengel, sin olvidar que el 42 de Jackie Robinson está retirado en toda la MLB.

Actualmente, el jardinero Tyrone Taylor porta el número 15, pero lo cambiará al 28 para permitir que Beltrán sea inmortalizado como corresponde. El reconocimiento no es casualidad. La directiva de los Mets lo ha catalogado como uno de los mejores jugadores ofensivos en la historia del equipo, destacando su capacidad para combinar poder, velocidad y una defensa de élite.

Un verano inolvidable para Beltrán

El 2026 será un año inolvidable para el boricua. A principios de año fue elegido al Salón de la Fama del béisbol, donde decidió que su placa llevará la gorra de los Mets, reafirmando el vínculo especial que tiene con la franquicia.

La ceremonia en Cooperstown se realizará el 26 de julio, mientras que el homenaje en Nueva York será la cereza del pastel de una trayectoria llena de éxitos.

Beltrán no ocultó su emoción al recibir la noticia, asegurando que este reconocimiento representa "el mayor homenaje posible". Para él, los Mets ocupan un lugar único en su carrera y en su vida. Actualmente, el exjugador se mantiene dentro de la organización como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, rol que desempeña desde 2023.

Así, Carlos Beltrán cierra el círculo: de estrella en el diamante a leyenda eterna en Queens. Un legado que ya es parte de la historia grande del béisbol.

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