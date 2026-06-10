Llega el Mundial 2026: cuánto costarán los alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México

Los aficionados al futbol se alistan para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de que la FIFA reveló el costo de los paquetes de comida para los dueños de los palcos dentro del Estadio Ciudad de México, se han dado los costos aproximados por los que estarán las bebidas y botana para el público en general.

Además de los paquetes de comida, se contará con la venta de bebidas y snacks individuales. El costo de un vaso de cerveza de 700 mililitros sería de 310 pesos mexicanos, mientras que una botella de agua de 600 mililitros costaría 80 pesos. Por su parte, un vaso de refresco tendría un costo de 150 pesos. En cuanto a una bolsa de papas fritas, tendrá un costo de 200 pesos, al igual que una botella mineral de lata.

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El precio de los alimentos se mantendrán durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La estrategia que buscarán implementar dentro del Estadio Ciudad de México sería la de mantener el costo de los alimentos a lo largo de todo el evento mundialista. En ese sentido, no habría variaciones entre el partido inaugural que México tendrá ante Sudáfrica con respecto al resto de los encuentros que disputará en la fase de grupos.

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Otro punto importante es que dentro de los protocolos de seguridad se contará también con la restricción de llevar alimentos y bebidas, por lo que el consumo se deberá hacer dentro del recinto.

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