El tenis llega a Arabia Saudita con un nuevo evento histórico

Arabia Saudita sigue abriéndose paso en el mundo del tenis. Habrá un nuevo torneo Masters 1000 en el circuito de la ATP, el cual se llevará a cabo a partir de 2028.

En los próximos meses se dará a conocer la fecha en la que estará colocado en el calendario ATP. Este evento no será obligatorio para los mejores del mundo y es un ejemplo claro de que Arabia Saudita sigue interesada en el deporte blanco. Hace unas semanas, en este mismo lugar se dio el Six Kings Slam, un evento de exhibición en el que participaron algunos de los mejores jugadores del mundo.

Sinner, en contra del calendario ATP

Algunos jugadores se han quejado por el amplio número de torneos que se han presentado en el calendario de la ATP.

“No lo sé, para la edad que tengo y siendo aún muy joven, lo cierto es que ya he vivido momentos muy grandes en mi carrera. Pienso mucho en cada partido que juego, nunca doy nada por sentado. Estoy muy feliz por estar compitiendo aquí, intento desarrollar el mejor nivel de tenis que puedo, aceptando con agrado los días complicados que puedan llegar. Hoy solo puedo irme feliz a la cama después de la actuación que he tenido, así que esperemos que mañana las cosas vuelvan a funcionar así de bien”, dijo el exnúmero uno del mundo, Jannik Sinner.

Por otro lado, Andrea Gaudenzi, director de la ATP, aseguró que este nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita será algo bueno para el tour.

“Es un momento de orgullo para nosotros y el resultado de un camino que lleva tiempo gestándose. Arabia Saudí ha demostrado un interés y compromiso genuinos con el tenis y su desarrollo a todos los niveles. La ambición de PIF por el deporte es clara, seguro que todos los aficionados y tenistas quedan maravillados con el resultado”, sentenció.

