deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

El tenis llega a Arabia Saudita con un nuevo evento histórico

Arabia Saudita sigue abriéndose paso en el mundo del deporte. Habrá un nuevo torneo Masters 1000 que ya está dando de qué hablar. Aquí los detalles

alcarazsinner.jpg
Alejandro Puello
Otros Deportes
Compartir

Arabia Saudita sigue abriéndose paso en el mundo del tenis. Habrá un nuevo torneo Masters 1000 en el circuito de la ATP, el cual se llevará a cabo a partir de 2028.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo cambio de look

En los próximos meses se dará a conocer la fecha en la que estará colocado en el calendario ATP. Este evento no será obligatorio para los mejores del mundo y es un ejemplo claro de que Arabia Saudita sigue interesada en el deporte blanco. Hace unas semanas, en este mismo lugar se dio el Six Kings Slam, un evento de exhibición en el que participaron algunos de los mejores jugadores del mundo.

Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”

Sinner, en contra del calendario ATP

Algunos jugadores se han quejado por el amplio número de torneos que se han presentado en el calendario de la ATP.

“No lo sé, para la edad que tengo y siendo aún muy joven, lo cierto es que ya he vivido momentos muy grandes en mi carrera. Pienso mucho en cada partido que juego, nunca doy nada por sentado. Estoy muy feliz por estar compitiendo aquí, intento desarrollar el mejor nivel de tenis que puedo, aceptando con agrado los días complicados que puedan llegar. Hoy solo puedo irme feliz a la cama después de la actuación que he tenido, así que esperemos que mañana las cosas vuelvan a funcionar así de bien”, dijo el exnúmero uno del mundo, Jannik Sinner.

Por otro lado, Andrea Gaudenzi, director de la ATP, aseguró que este nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita será algo bueno para el tour.

“Es un momento de orgullo para nosotros y el resultado de un camino que lleva tiempo gestándose. Arabia Saudí ha demostrado un interés y compromiso genuinos con el tenis y su desarrollo a todos los niveles. La ambición de PIF por el deporte es clara, seguro que todos los aficionados y tenistas quedan maravillados con el resultado”, sentenció.

Te puede interesar: El detalle de Cristiano Ronaldo con Djokovic

Visa de Crack Rodrigo Guevara (16) Brilla en el Levante de España | Futuro del Fútbol Mexicano

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Alejandro Puello

Autor / Redactor

Alejandro Puello

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×