¿Nuevo fichaje Azulcrema? ¡El América pone su atención en tetracampeón mundial!

El Gran Premio de México 2025 no solo reúne a los mejores pilotos del mundo, también atrae a estrellas del deporte mexicano, y esta vez, el Club América fue el gran protagonista fuera de la pista.

Durante el día 2 de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los jugadores Brian Rodríguez, Israel Reyes y Alan Cervantes se dieron cita en el Paddock para disfrutar del ambiente previo a la clasificación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su encuentro con el tetracampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, quien recibió de manos de los Azulcremas un jersey del América con el dorsal 1.

El momento rápidamente se volvió viral, pues el piloto neerlandés no solo aceptó el regalo con una sonrisa, sino que, según contó el “Rayito”, aprovechó para confesar su simpatía por el conjunto azulcrema

“Nos dijo que le gusta mucho el América, que vio mi gol, y que qué golazo!”, reveló entre risas el atacante uruguayo.

La declaración desató especulaciones y bromas entre la afición, que ya considera a Verstappen como un ‘nuevo fichaje’ simbólico de las Águilas. Y no sería raro, ya que su excompañero y amigo Sergio ‘Checo’ Pérez orgulloso seguidor del América podría haber contagiado al piloto holandés su pasión por los colores azulcremas.

En la pista, Max Verstappen volvió a brillar durante las Prácticas Libres 2, mostrando ritmo y constancia en un circuito que históricamente no se le complica, el cuál ha ganado cinco veces. El neerlandés busca recortar distancia en el Campeonato de Pilotos, actualmente liderado por McLaren, y mantener vivas sus aspiraciones al título de la máxima categoría del automovilismo.

¿A qué hora es la clasificación?

Este sábado la actividad continuará con las Prácticas Libres 3 a las 11:55 a.m., seguidas de la Clasificación del GP de México a las 2:55 p.m. (hora del centro de México), donde Verstappen intentará asegurarse un lugar privilegiado en la parrilla para la carrera del domingo.