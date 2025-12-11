Así puedes reclamar ante la Profeco cualquier falla con tus boletos en Fanki Sports

Miles de usuarios presentaron sus quejas ante Fanki Sports luego de conocer que la preventa de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal se había caído debido a fallas en el sistema de la plataforma. Dicha preventa estaba estipulada para el miércoles 10 de diciembre, pero el acceso estuvo bloqueado durante todo el día y los aficionados no pudieron realizar sus transacciones.

En este contexto, Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) le exigió a Fanki “información precisa, oportuna y veraz” y le solicitó que habilitara una línea de comunicación directa con los usuarios afectados. La entidad explicó que los consumidores tienen derecho a conocer los tiempos de venta, disponibilidad de boletos y medidas correctivas ante fallas técnicas. Por esta razón, recomendó conservar capturas de pantalla y comprobantes para posibles reclamaciones.

Los derechos del consumidor y qué puedes reclamar

Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, tienes derecho a:



Información clara sobre el estado de la venta, la reanudación y la disponibilidad real de boletos.

Transparencia sobre cualquier falla técnica o medida tomada.

Conservación de evidencias, como correos, capturas de pantalla y comprobantes, para amparar tu queja.

TE PUEDE INTERESAR:



Cómo levantar una queja ante Profeco, paso a paso

Vía online

Ingresa a ConciliaNet (Provoco – Profeco): concilianet.profeco.gob.mx. Regístrate con tus datos (nombre, domicilio, identificación oficial). Selecciona “Nueva queja” y escoge como proveedor a la boletera Fanki Sports. Adjunta evidencia: capturas, correos, pantallas de error. Describe claramente el problema: imposibilidad de comprar, fallas técnicas, falta de información. Envía la queja y anota el folio para seguimiento.

De esta manera, Profeco iniciará un proceso conciliatorio. En caso de proceder, es posible que puedas obtener un reembolso o compensación, en caso de incumplimiento por parte del proveedor.

Vía presencial o telefónica

Acude a una oficina Profeco (ODECO) cercana con copia de tu identificación y evidencia.

Comunícate a los números de atención: 55 5568 8722 (Ciudad de México) o 800 468 8722 (resto del país).

Envía correo a asesoria@profeco.gob.mx si prefieres vía electrónica.

Esto puedes lograr si envías tu queja a Profeco

Al presentar una queja formal puedes lograr que te devuelvan todo el dinero de tu boleto, incluidos los cargos por servicio. Si la falla fue responsabilidad de la boletera, también tienes derecho a una compensación mínima del 20% del valor del boleto. Además, la Profeco puede darle seguimiento y ofrecer una resolución mediante un proceso de conciliación.

Para que tu queja avance sin problemas, guarda todas las pruebas: capturas de pantalla, correos, mensajes y cualquier error que aparezca. Anota la fecha y hora de cada incidente y revisa constantemente tu caso en ConciliaNet o por teléfono. También ayuda compartir tu situación en redes sociales y etiquetar a Profeco, ya que muchas veces eso acelera la respuesta.