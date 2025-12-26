OJO: este es el nuevo torneo en el que México podría enfrentarse con Argentina, ¿pronto o no?

La Selección Nacional de México, con rivales y fechas confirmadas de la fase de grupos , se prepara para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que hay un nuevo torneo en el que se podrá enfrentar a su par de Argentina en el futuro. Pero, ¿será pronto o no?

Mientras que México se pregunta cómo juega Sudáfrica, su primer rival del Mundial 2026 , el equipo que hoy es dirigido por Javier Aguirre podría enfrentarse a Argentina en otra competencia y es nada menos que la Copa América 2028. Es que distintos reportes internacionales sostienen que restan solo detalles para confirmar la participación de la Concacaf.

México enfrentó a Argentina en 4 ocasiones|Crédito: EFE

Si bien se trata de un torneo organizado por Conmebol, muchas veces en la historia los mejores países de la Concacaf han competido en el certamen, aunque nunca han conseguido quedarse con el título. Ahora se dio a conocer cuándo se jugaría (julio de 2028) y algunos otros detalles muy interesantes de la competición que albergará países de las dos confederaciones.

El detalle de la fecha de la Copa América 2028

La Copa América 2028 tiene todo encaminado para disputarse en los Estados Unidos, con países de Conmebol y Concacaf, a solo detalles de que sea oficial, según el sitio The Athletic. El torneo se jugaría en simultáneo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (se disputan entre el 14 y el 30 de julio). México y Argentina podrían verse las caras allí.

Los últimos 5 enfrentamientos entre Argentina y México

9 de septiembre de 2015: México 2-2 Argentina (amistoso)

17 de noviembre de 2018: Argentina 2-0 México (amistoso)

21 de noviembre de 2018: Argentina 2-0 México (amistoso)

11 de septiembre de 2019: Argentina 4-0 México (amistoso)

26 de noviembre de 2022: Argentina 2-0 México (Mundial Qatar 2022 – fase de grupos)

La última vez que México le ganó a Argentina

La Selección Mexicana le ganó por última vez a Argentina en la Copa América 2004. Fue con resultado de 1-0 en la fase de grupos de ese torneo y sucedió el 11 de julio de 2004.

