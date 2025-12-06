Horarios EXACTOS de los partidos de México en la Fase de Grupos, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Selección Mexicana ya conoce sus horarios exactos de sus partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Selección Mexicana ya conoce sus horarios exactos de sus partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: debutará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México ante Sudáfrica, mientras jugará su segundo partido el miércoles 17 de junio a las 19:00 horas frente a Corea del Sur en Guadalajara, y cerrará la primera fase el lunes 22 de junio a las 19:00 horas contra el ganador del repechaje europeo en la Ciudad de México.
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita’’
Calendario de México en el Mundial 2026:
- México vs Sudáfrica – Jueves 11 de junio, 13:00 h, Estadio CDMX
- México vs Corea del Sur – Miércoles 17 de junio, 19:00 h, Estadio Guadalajara
- México vs Repechaje UEFA – Lunes 22 de junio, 19:00 h, Estadio CDMX
Todos los encuentros con horario del centro de México
El debut la Selección Mexican en el Estadio CDMX
El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como escenario el Estadio Ciudad de México. México enfrentará a Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Este duelo evocará recuerdos de la inauguración de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones se midieron en Johannesburgo. El ambiente promete ser histórico: Se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).
Segundo compromiso en Guadalajara
El segundo partido del conjunto de Javier Aguirre será el miércoles 17 de junio a las 19:00 horas, en el Estadio Guadalajara, frente a Corea del Sur. La sede tapatía vibrará con un duelo que enfrenta a dos selecciones con estilos contrastantes: México con su tradicional juego ofensivo y Corea con su velocidad y disciplina táctica. Este encuentro será clave para definir el rumbo del Grupo A, pues ambos equipos aspiran a avanzar a la siguiente ronda.
Tercer compromiso en la Ciudad de México
La fase de grupos concluirá para México el lunes 22 de junio a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, contra el ganador del repechaje europeo (Dinamarca, Chequia, Irlanda o Macedonia del Norte). Este partido podría ser decisivo para la clasificación a los dieciseisavos de final, y la afición mexicana tendrá la oportunidad de presenciar un duelo de alto nivel internacional.