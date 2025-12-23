Alerta México: así juega el mejor jugador de Sudáfrica, primer rival de la Selección Nacional
De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, México tendrá enfrente a Lyle Foster, destacado delantero
La Selección Nacional de México se sigue preparando de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su primer rival , Sudáfrica, comenzó ganando su partido de la Liga Africana de Naciones . Es que los que jugarán el partido inaugural de la justa internacional han vencido 2-1 a Angola, con un gol de Lyle Foster, el mejor jugador del país.
Mientras que en México se habla de un posible regreso de Memo Ochoa a la Selección Mexicana , desde Sudáfrica ya están compitiendo en un torneo importante a nivel continental. Su gran figura, Lyle Foster, marcó el segundo gol del equipo para darle la victoria a los ‘Bafana Bafana’, como se los conoce popularmente. Su juego es muy bueno y así lo dicen los números.
Lyle Foster: el más caro de Sudáfrica, primer rival de la Selección Nacional de México
Lyle Foster no solo fue la figura del partido ante Angola con 8.1 de puntuación SofaScore, sino también es el mejor valorado económicamente en la selección de Sudáfrica. El delantero de 25 años tiene un precio de mercado de 10 millones de euros, según Transfermarkt. Es el más caro por mucha diferencia, puesto que se desempeña en el Burnley de la Premier League.
Los números de Lyle Foster en la selección de Sudáfrica
De acuerdo a los datos expresados por BeSoccer, un sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Lyle Foster con la selección de Sudáfrica son los siguientes:
- Partidos jugados: 25
- Encuentros disputados como titular: 18
- Goles convertidos: 9
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 4 amarillas y ninguna roja
- Títulos ganados: 0
Las estadísticas de Lyle Foster en el Burnley de la Premier League
Siempre según la fuente mencionada, las cifras de juego de Foster jugando para el Burnley de la Premier League son las que aparecen a continuación:
- Partidos jugados: 85
- Encuentros disputados como titular: 60
- Goles convertidos: 11
- Asistencias aportadas: 9
- Tarjetas recibidas: 6 amarillas y una roja
- Títulos ganados: 1 (Segunda División inglesa).
¿Cuándo juegan México y Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Según el calendario preestablecido, México recibe a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará el próximo 11 de junio desde las 13:00 (hora de la CDMX).