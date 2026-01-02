Estos son los NUEVOS entrenadores de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

Año nuevo... ¡entrenadores nuevos! A una semana para el comienzo del Clausura 2026 , algunos equipos de la Liga BBVA MX se preparan para afrontar la Fase Regular con un cuerpo técnico distinto al que acabó el 2025. Desde debutantes hasta nombres ya probados en el futbol mexicano, son varios los cambios en los banquillos.

¿Cuáles son los nuevos técnicos de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026?

Necaxa, Mazatlán, Puebla, Querétaro y Juárez son los cinco equipos de la Liga BBVA MX que optaron por un cambio de entrenador para empezar con otros aires el 2026. Cabe recordar que en este torneo no habrá Play-In, por lo que los clubes aspiran a quedar en puestos de Liguilla (del 1 al 8).

Los entrenadores que tendrá cada equipo son:



Necaxa: Martín Varini (reemplazó a Fernando Gago).

Martín Varini (reemplazó a Fernando Gago). Mazatlán: Christian Ramírez (reemplazó a Robert Dante Siboldi).

Christian Ramírez (reemplazó a Robert Dante Siboldi). Puebla: Albert Espigares (reemplazó a Hernán Cristante).

Albert Espigares (reemplazó a Hernán Cristante). Querétaro: Esteban González (reemplazó a Benjamín Mora).

Esteban González (reemplazó a Benjamín Mora). Juárez: Pedro Caixinha (reemplazó a Martín Varini).

Instagram @fc_juarez

Los motivos detrás de la elección de cada DT para el Clausura 2026

Martín Varini sorprendió a todos en el Apertura 2025, luego de llevar a Juárez a la Liguilla. Esto lo convirtió en un entrenador muy cotizado dentro del futbol mexicano, por lo que optó por no renovar su vínculo con los Bravos. Finalmente, fueron los Rayos de Necaxa los que lograron seducirlo con una interesante propuesta para el Clausura 2026.

Tras la marcha del joven técnico uruguayo de 34 años, la dirigencia de Juárez optó por otro nombre proveniente de Sudámerica: Pedro Caixinha. El portugués, con pasado en Santos Laguna y Cruz Azul, regresó a México tras sumar experiencia en Argentina (con Talleres de Córdoba) y Brasil (Bragantino y Santos).

Puebla y Mazatlán optaron por estrategias similares. Tras un decepcionante Apertura, los equipos optaron por desprenderse de sus entrenadores y darle la oportunidad a técnicos con recorrido en sus Fuerzas Básicas. Así, La Franja firmó al español Albert Espigares y los Cañoneros hicieron lo propio con Christian Ramírez.

Finalmente, los Gallos Blancos de Querétaro presentaron al chileno Esteban González, quien desde fines de 2024 estuvo al frente del Coquimbo de su país y que ahora tendrá su primera experiencia en la Liga BBVA MX.

Todo lo que necesitan saber sobre nuestro Director Técnico, Esteban González, está aquí.



¡Comienza una nueva era en Querétaro FC! 🔵⚫️#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/JVXqh7agld — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 7, 2025

¿Cuándo inicia el Clausura 2026?

El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el viernes 9 de enero y concluirá el jueves 14 de mayo, un mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.